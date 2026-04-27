مزاعم .. جنود روس يأكلون لحوم رفاقهم في حرب أوكرانيا

نشرت صحيفة صنداي تايمز تقريرا صادما، يسلّط الضوء على مزاعم خطيرة بشأن أوضاع الجنود الروس في الحرب مع أوكرانيا، حيث يُقال إن نقص الإمدادات الغذائية دفع بعضهم إلى اللجوء لأكل لحوم رفاقهم للبقاء على قيد الحياة.



وبحسب التقرير، تستند هذه الادعاءات إلى معلومات قدمتها الاستخبارات الأوكرانية، مدعومة بصور وتسجيلات صوتية يُزعم أنه تم اعتراضها، إلى جانب تحليل جزئي من خبير مستقل، وتشير المعطيات إلى توثيق عدة حالات، بينها واقعة تعود إلى أواخر عام 2025، يُقال فيها إن جنديا قتل اثنين من زملائه، ثم حاول تقطيع أحدهم وأكل جزءا من جسده قبل أن يُقتل لاحقًا.



كما أوردت الصحيفة محادثات عبر تطبيق تيليجرام، يُزعم أنها بين ضباط روس، تتضمن إشارات إلى تدهور الحالة المعيشية للجنود، ومعاناتهم من نقص حاد في الغذاء، ما أدى إلى انتشار سلوكيات صادمة داخل بعض الوحدات.



في المقابل، رفضت روسيا هذه المزاعم، حيث اعتبرت سفارتها في لندن أن ما ورد في التقرير لا يعدو كونه "افتراءات" صادرة عن الاستخبارات الأوكرانية، دون تقديم رد تفصيلي على الوقائع المذكورة.



ويأتي هذا التقرير في سياق الحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا، والتي كشفت في أكثر من مناسبة عن ظروف قاسية يعيشها الجنود على خطوط المواجهة، خاصة في المناطق الشرقية التي تشهد معارك عنيفة منذ أشهر.