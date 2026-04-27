جنوب إسرائيل تحت التهديد.. إغلاقات وتحذيرات من فيضانات عارمة خلال الساعات المقبلة

تشهد مناطق جنوب إسرائيل حالة من التأهب، وسط تحذيرات من اقتراب فيضانات عارمة قد تضرب عدة مناطق خلال الساعات المقبلة، ما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات عاجلة شملت إغلاق عدد من الطرق الرئيسية كإجراء احترازي لتجنب المخاطر وضمان السلامة العامة.

وصرحت منظمة "نتيفي إسرائيل" أنه اعتبارًا من الساعة 3:30 مساءً، تم إغلاق عدد من الطرق في جنوب إسرائيل ضمن إجراءات احترازية، في ظل التحذيرات من فيضانات عارمة محتملة.



وشملت الإغلاقات الطريق السريع 25 في الاتجاهين بين مفترق تزافيت ومفترق عربة، والطريق السريع 90 في الاتجاهين من مدخل عين بوكيك إلى مدخل معيان دافيد، وكذلك من مفترق عربة إلى مفترق نيف زوهار، إضافة إلى مناطق وادي تسئيليم ووادي رهف.



كما تم إغلاق الطريق السريع 31 في الاتجاهين بين مفترق هاتروريم ومفترق زوهار، والطريق السريع 204 في الاتجاهين بين مفترق جفعات يروحام ومدخل ميرهاف عام، وذلك ضمن الاستعدادات للتعامل مع الأحوال الجوية المتوقعة.