مخاطبات التمثيل التجاري للاتحاد الأوروبي لمنع قرار حظر استيراد الأسماك المصرية .. تفاصيل

قال الوزير المفوض ناصر حامد مدير ادارة الاتحاد الأوروبي بجهاز التمثيل التجاري، إن الجهاز والمكتب التجاري في بروكسل بدعم من وزارة التجارة والصناعة طالبوا الاتحاد الأوروبي، بمهلة حتى يونيو 2022، من أجل إعادة ترتيب وإعداد ملف كامل عن تصدير الأسماك.

وأوضح أن تصدير الأسماك من مصر يتم من خلال تسجيل الشركات المصدرة وإجراء مراجعات على المنتجات والمؤسسات للتأكد من مطابقتها للمعايير الأوروبية، منوها بأن اخر المرجعات التي تمت مؤخرا كان هناك بعض الملاحظات والتي قد تهدد بصدور قرار بحظر استيراد الأسماك من مصر، خاصة وأن المراجعة السابقة منذ 2009.

وأكد حامد أن هناك محاولات لاحتواء الموضوع وتجنب صدور هذا القرار، مشيرا إلى ان من الملفات الأخرى التي تحتاج التعاون والعمل عليها الفترة المقبلة، تصدير الألبان ومنتجاتها بالاضافة إلى منتجات اللحوم ومصنعاتها، والتي يحظر استيرادها حتى الآن.

وعن أبرز التحديات التي تواجه صادرات الصناعات الغذائية لدول الاتحاد الأوروبي، ذكر انها تتمثل في شدة المنافسة المحلية خاصة لكون قطاع الصناعات الغذائية في الاتحاد الاوروبي هو القطاع الأكبر والأهم في المجال الصناعي، مما يلقي تحديات كبيرة على المنتج والمصدر المصري، فهو سوق قوي ومنتج ومنافس، ولديه موصفات واشتراطات ومعايير في غاية القوة والتشدد، مما يقتضى على المصدرين أن يكونوا مستعدين، ويقتضى التغيير في هيكل الإنتاج والصادرات المصرية.



ونوه حامد بأن حجم انتاج قطاع الصناعات الغذائية في دول الاتحاد الأوروبي في عام 2019 بلغ نحو1.2 تريليون يورو حيث يمثل 15% من حجم الانتاج الصناعي في دول الاتحاد الأوروبي كلها، ويعمل به 294 ألف شركة بها نحو 4.7 مليون موظف ، موضحا أن (ايطاليا-اسبانيا-المانيا-فرنسا) تعد أهم الدول في مجال الصناعات الغذائية والأكبر تصديرا واستيرادا.

وأضاف أنه بالرغم من ارتفاع صادرات الصناعات الغذائية المصرية الى أسواق دول الاتحاد الأوروبي لتبلغ في 2020 نحو 450 مليون يورو مقابل 420 مليون يورو خلال 2019، فإن هيكل الصادرات المصرية ما زال محدودا، وأغلبه في (التوابل والأعشاب والخضروات المجمدة والمجففة، ومولاس القصب، وقصب السكر والبنجر، وزيت الزيتون ومركزات الطماطم والعصائر).