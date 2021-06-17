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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ندوة لتكريم صفية العمرى وأحمد بدير وكمال رمزي في مهرجان الإسماعيلية الدولى

صدى البلد

تبدأ فعاليات اليوم الأول من مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة في دورته ال22 والتي انطلقت أمس و تستمر حتى 22 يونيو الحالى بندوة تكريم الناقد كمال رمزى والتي يديرها الناقد خالد محمود.

كما تقام اليوم ندوة الفنانة صفية العمرى والتي يعرض لها الفيلم القصير “كان لك معايا” للمخرجة روجينا بسالي ويديرها الناقد طارق الشناوي وتعقد أيضا ندوة الفنان أحمد بدير والذي يعرض له الفيلم القصير “موعد حياة” ويديرها الناقد سيد محمود.

كما يعرض فيلم “مدينة وامرأة” ومن المقرر أن تقام ندوته اليوم وتديرها ناهد نصر.

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وزيرة الثقافة ومحافظ الإسماعيلية يفتتحان مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة

 كرم مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة اسم الراحلة رجاء الجداوي خلال حفل الافتتاح الذي اقيم اليوم  وحرصت على الحضور ابنتها أميرة مختار لتسلم تكريم والدتها.

وحرص الناقد السينمائى عصام زكريا والسيناريست محمد الباسوسي على تفقد التفاصيل الأخيرة لحفل افتتاح مهرجان الإسماعيلية السينمائي قبل انطلاقه .

وقررت إدارة مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، عرض فيلم "فرح" على هامش حفل الإفتتاح.

وأكد محمد الباسوسي، رئيس المركز القومي للسينما، أن مهرجان الإسماعيلية السينمائي هو مهرجان سنوي ويسعى المهرجان إلى تقديم برنامج سينمائي حافل بأهم وأحدث الأفلام العربية والدولية التي تعرض للمرة الأولى في مصر والمنطقة العربية.

ويشمل برنامج المهرجان، عددًا كبيرًا من الأفلام داخل المسابقات الرسمية، بالإضافة إلى البرامج الموازية التي تقدم خارج المسابقة ومجموعة من الفعاليات، تشمل حلقات نقاشية وورش فنية.

أحمد بدير مهرجان الإسماعيلية الدولي وزيرة الثقافة مهرجان الإسماعيلية السينمائي السيناريست محمد الباسوسي مهرجان الاسماعيلية السينمائي الدولي للافلام التسجيلية مهرجان الاسماعيلية السينمائي الدولي للافلام التسجيلية والقصيرة

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