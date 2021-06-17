اتهمت إدارته بمكافأة بوتين.. تفاصيل الهجوم العنيف من الجمهوريين على بايدن

شن أعضاء الحزب الجمهوري، هجومًا عنيفًا ضد الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعد قمته التي عقدها مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة السويسرية جنيف أمس الأربعاء.

واتهم الجمهوريون، بايدن بأنه لم يواجه بوتين وكان ضعيفًا، وكافأ الأخير بعقد هذه القمة لتشريع أنشطته.

وقال كبير الجمهوريين في لجنة الشؤون الخارجية مايك مكول، إن إدارة بايدن افتقرت للحسم مع روسيا رغم إصدارها مواقف كثيرة تدين أنشطة بوتين واعتداءاته، وفقًا لتعبيره.

واتهم مكول بايدن بالتغاضي عن محاسبة بوتين على التصعيد العسكري الروسي تجاه أوكرانيا، وطالبه بفرض عقوبات فورية ضد روسيا، حسب شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية.

كما اتهموا بايدن بالتساهل في الحديث عن الهجمات الإلكترونية التي تتهم واشنطن موسكو بالقيام بها، إضافة لقضية المعارض الروسي أليكسي نافالني.

واستغرفت المحادثات بين بوتين وبايدن، أمس الأربعاء، 4,5 ساعة، مع استراحة، وصدر إعلان مشترك حول إطلاق موسكو وواشنطن "الحوار الثنائي الشامل حول الاستقرار الاستراتيجي".

وقال البيان إن قمة الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين أثبتت القدرة على الحوار حتى في فترات التوتر.

وأضاف البيان: "قادرون على الحوار للحد من مخاطر النزاعات المسلحة والحرب النووية، وتمديد معاهدة ستارت يجدد الالتزام بالحد من الأسلحة النووية".

كما أعلن بوتين، الاتفاق مع بايدن على عودة سفيريهما، مضيفا أن توقيت عودتها "مسألة إجرائية بحتة".