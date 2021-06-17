لضبط سوق الدواء.. حملات للتفتيش علي الصيدليات والمنشآت الطبية في البحيرة

ضبط سوق الدواء

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على تكثيف الحملات الدورية للتفتيش على المؤسسات الصيدلية المرخصة ، بشن حملات لضبط سوق الدواء والتأكد من عدم وجود أى أدوية مغشوشة أو مهربة، والغلق الإداري للمؤسسة الصيدلية المخالفة.

في نفس السياق قامت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالدیوان العام بالتنسيق مع إدارة التفتيش الصيدلي والعلاج الحر والوحدات المحلية لمركزي الرحمانية و المحمودية، بالمرور علي 12 صيدلية .

كما أسفرت حملة المرور علي بعض المراكز والمنشآت الطبية الخاصة، حيث تم تحرير 5 محاضر لمنشآت طبية مابين معمل وعيادة ومركز غسيل الكلى احدهم بدون ترخيص والبعض الآخر به ملاحظات وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.



ويذكر أن شدد محافظ البحيرة، على إستمرار حملات رفع الإشغالات لتيسير الحركة المرورية وحفاظا على المظهر الجمالي و الحضارى مع التأكيد على ضرورة الإلتزام بتطبيق كافة الإحتياطات والإجراءات الإحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا وذلك حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.

في نفس السياق نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظه حملات مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق وقسم الإشغالات أسفرت عن رفع الآتى :-

- رفع ٢٣ حالة إشغال مابين ثابت ومتحرك بمركز ومدينة المحمودية

- رفع ١٨٩ حالة إشغال طريق مخالفة بدمنهور بنطاق شوارع ( عرابى - الاتوبيس - الكوبرى العلوى - الكورنيش - افلاقة - الطريق الزراعى الجامعة)

- رفع ٩٥ مخالفة إشغال طريق بمنطقة الحدائق بمركز ومدينة كفر الدوار.