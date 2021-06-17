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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البحرين : بريطانيا تلعب دورا استراتيجيا في حفظ استقرار المنطقة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أكد  الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني أن العلاقات الاستراتيجية المتميزة التي تجمع مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة مستمرةٌ في تطورها نحو شراكات أكثر تقدمًا ومتانة في مختلف المجالات مستندةً إلى ما يربطها من تاريخٍ وثيق ممتد لعقودٍ مضت.

وبحسب صحيفة الأيام البحرينية؛ فقد أشار ولي العهد البحريني  إلى أن الشراكة الثنائية بين البلدين تشكل قاعدة صلبة ترتكز عليها كل الجهود التي تصب في فتح آفاقٍ أرحب لتنمية العلاقات الوطيدة على كافة الأصعدة بما يعكس تطلعات البلدين وشعبيهما الصديقين.

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جاء ذلك لدى استقبال  بوريس جونسون رئيس وزراء المملكة المتحدة  لولي العهد رئيس مجلس الوزراء  اليوم بمقر رئاسة الوزراء البريطانية بالعاصمة البريطانية لندن، بحضور  الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني والشيخ فواز بن محمد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة، حيث تم خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة الوثيقة بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة وسبل تعزيز أطر التعاون الثنائي بينهما بما يحقق المصالح المشتركة ويسهم في الوصول للأهداف المنشودة.


وأشاد ولي العهد البحريني بتميّز العلاقات التاريخية مع المملكة المتحدة ودورها الاستراتيجي والحيوي في حفظ أمن واستقرار المنطقة، وأهمية مواصلة تنمية المسارات المتميزة بناءً على ما تحقق من إنجازات أساسها التعاون والتنسيق القائم على قيم ومبادئ مشتركة تجمع البلدين الصديقين على مختلف الصعد كالعسكرية والاقتصادية والتجارة.

ولفت إلى التعاون المثمر بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة ضمن مجالات التعاون الدولي المشترك لمواجهة فيروس كورونا (COVID-19) وتسهيل توفير التطعيمات للمملكة.


وثمن نجاح قمة مجموعة السبع (G7) التي انعقدت في المملكة المتحدة مؤخرًا وما نتج عنها من تنسيق دولي لمواجهة مختلف التحديات، معربًا عن تمنياته بالنجاح للمؤتمر السادس والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 26) الذي تستضيفه المملكة المتحدة في نوفمبر القادم، مؤكداً دعم مملكة البحرين لكل جهد يستهدف تعزيز التعاون الدولي لحماية البيئة على كافة المستويات.


وجرى خلال اللقاء استعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

من جانبه، أعرب  رئيس وزراء المملكة المتحدة عن شكره وتقديره لولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يوليه من حرصٍ على تنامي مسارات العلاقات الثنائية في مختلف المجالات بما يشكل امتدادًا للعلاقات التاريخية الاستراتيجية بين البلدين والشعبين الصديقين.

رئيس مجلس الوزراء البحرين بوريس جونسون بريطانيا الأمير سلمان بن حمد ولي العهد البحرين

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