بتوجيهات الرئيس السيسي.. رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية إلى العاصمة الليبية "طرابلس"..نواب يشيدون بالزيارة.. ويؤكدون : رسالة بعودة علاقات مصر القوية في المنطقة مرة أخرى

برلماني: زيارة رئيس المخابرات العامة إلى طرابلس تستهدف تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا

نائب: زيارة رئيس المخابرات العامة لطرابلس رسالة بقوة مصر وعودة نفوذها

برلمانى:زيارة رئيس جهاز المخابرات العامة إلى طرابلس تؤكد قوة العلاقات بين مصر وليبيا

بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وصل اللواء ‏عباس كامل ، رئيس المخابرات المصرية أمس الأربعاء إلى مدينة بنغازي ضمن زيارته الحالية لليبيا‏، ليلتقي بالمشير خليفة حفتر، ‏القائد العام للجيش الوطني الليبي.

ونقل اللواء عباس كامل تحيات وتقدير الرئيس السيسي وإشادته بجهود الجيش الوطني الليبي لتحقيق الاستقرار الداخلي ومكافحة الإرهاب، وتأكيده على الدور الحيوي للمؤسسة ‏‏العسكرية الليبية في حماية‏ مقدرات الشعب الليبي.

ووصل اللواء عباس كامل أمس الأربعاء الى العاصمة الليبية طرابلس، وكان في استقباله عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية وكبار المسؤولين ، كما التقى بمحمد المنيفي رئيس المجلس الرئاسي

ونقل رئيس المخابرات العامة تأكيد الرئيس السيسي على وقوف مصر خلف الشعب الليبي الشقيق و حكومته في جهودها لتجاوز هذه المرحلة الدقيقه و تحقيق ما يتطلع له الاشقاء في ليبيا حيث استعرضا اخر التطورات المحلية والاقليمية و الامنية وسبل تعزيز العلاقات الثنائية

فى البداية أشاد النائب يحيى كدواني ، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان بتوجيهات الرئيس السيسي لـ اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية بزيارة طرابلس لدعم الاستقرار في ليبيا.

وأشار كدواني فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أهمية زيارة رئيس المخابرات العامة إلى طرابلس والتي تأتى فى ضوء الاهتمام المصري بتحقيق الأمن والاستقرار في محيط ليبيا الاستراتيجي ، مؤكدا أن الأمن القومي الليبي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري ، حيث أن مصر تحمى المنطقة من خطر الإرهاب وأطماع الآخرين في ثروة ليبيا النفطية.

وأكد عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان أن مصر تسعى دائما لحماية مقدرات الشعب الليبي الاقتصادية ، كما أن مصر حريصة على أمن الشعب الليبي وسلامه أراضيه ، موضحا أن زيارة رئيس المخابرات العامة إلى طرابلس تتم لصالح الشعب المصري والليبي والمنطقة العربية كلها.

وقال النائب محمد فايد عضو لجنة الشئون العربية بالبرلمان، أن توجيهات الرئيس السيسى للواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة بزيارة طرابلس يعتبر بمثابة رسالة بأن مصر القوية عادت بنفوذها مرة أخرى وعادت علاقاتها القوية.

وأشار فايد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أن الرئيس السيسى أراد أن يقول للعالم كله بأن مصر عادت وتمكنت وأصبح لديها من القوة والنفوذ فى كل مكان فى العالم، قائلا أنه لولا تدخل مصر فى الحرب فى غزة لما تم التوصل لإيقاف إطلاق النار فى غزة.

وتابع عضو لجنة الشئون العربية بالبرلمان: حينما يشكر الرئيس الأمريكى بايدن الرئيس السيسى على جهوده فى إطلاق النار فى غزة فإن ذلك يدل على نجاح الدبلوماسية المصرية.

واستطرد: مصر لها دور واضح فى الأزمة الليبية من خلال القضاء على الإرهاب هذا بالإضافة إلى دورها فى إعمار غزة وليبيا.

وأكد النائب عبد الفتاح الشحات ، عضو لجنة الشئون العربية بالبرلمان على أهمية زيارة اللواء عباس كامل ، رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية إلى طرابلس.

وأشار الشحات فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذه الزيارة تؤكد على قوة العلاقات والروابط بين مصر وليبيا ، بالإضافة إلى رعاية الرئيس للشعب الليبى ووقوفه بجوار ليبيا لخروجها من الأزمة التى فيها.