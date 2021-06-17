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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار النجوم

قبل وبعد المكياج .. شاهد ابنة علا غانم قبل حفل زفافها

حفل زفاف ابنة علا
حفل زفاف ابنة علا غانم

نشرت الجهة المنظمة لحفل زفاف كاميليا الدفراوي -ابنة الفنانة علا غانم- عدة صور ومقاطع فيديو إضافية من حفل الزفاف الذي أقيم عصر اليوم الخميس 17 يونيو، بحضور الأهل والأصدقاء. 

وظهرت ابنة علا غانم في الصور خلال كواليس الاستعدادات لحفل الزفاف، فظهرت من البداية بدون مكياج، ويقوم خبر التجميل بوضع المكياج، بحضور أمها، ثم قام مصفف الشعر بتصفيف شعرها، قبل أن ترتدي فستان الزفاف الأبيض. 

 

حفل زفاف ابنة علا غانم

حصل “صدى البلد” على صور جديدة من استعدادات كاميليا الدفراوي ابنة الفنانة علا غانم لحفل زفافها وهى بفستان الفرح.

كما حصل “صدى البلد” على صورة للفنانة علا غانم أثناء استعدادها للفرح.

وكشف صدى البلد أن علا غانم ستحتفل اليوم بزفاف ابنتها كاميليا الدفراوي على رجل الأعمال عبد الرحمن علاء رجب في أحد الفنادق الكبرى بالإسكندرية.

 

عودة علا غانم إلى مصر

وكشفت مصادر خاصة لـ "صدى البلد" أن سر تواجد الفنانة علا غانم في مصر بعد غياب طويل يعود إلى حضور فرح ابنتها كاميليا الدفراوي على أبن أحد رجال الأعمال المصريين والذي سيقام في مصر اليوم الخميس بأحدى الفنادق الكبرى بمدينة الإسكندرية.

ويعد زوج ابنة علا غانم المستقبلي هو ابن أحد رجال الأعمال الذي يمتلك جامعة خاصة بمدينة الأسكندرية، كما يمتلك أحد أكبر الفنادق في القاهرة ومحافظات مصر.

وعلم "صدى البلد" أيضا أن الجامعة حرصت اليوم على توزيع بعض قطع الحلوى والمشروبات الغازية احتفالا بفرح نجل ابن صاحب الجامعة على ابن الفنانة.

وبعد غياب عن الساحة الفنية، ظهرت الفنانة "علا غانم" ونشر أحد مصففي الشعر فيديو لها من داخل الكوافير وقالت: "بقالي 4 سنين بعيد عن بلدي ورجعت عشان أظبط شعرى" حيث كانت قد سافرت إلي أمريكا للبقاء مع عائلتها هناك".

ويكشف صدى البلد أبرز المعلومات عن زوجها المستقبلي:

- يعمل رجل الأعمال واسمه عبد الرحمن علاء رجب

-هوالابن الأوسط لرجل الأعمال علاء رجب، الذي يمتلك إحدى الجامعات الخاصة الكبرى بالإسكندرية  مدارس وجمعيات خيرية

-يعمل مع أبوه في الجامعة ويتولى إدارتها

-ظهر منذ فترة طويلة مع كاميليا أثناء حضورها خطوبة أحدى أصدقائها

جده هو رجل الأعمال محمد رجب، والذى رحل عن عالمنا وترك ورثه لأبو علاء وأخيه الثاني.

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