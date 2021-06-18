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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هكذا يظهر هشام ماجد ضمن أحداث مسلسل عودة الأب الضال

صدى البلد

يُشارك الفنان هشام ماجد في مسلسل "عودة الأب الضال"، ويُجسد خلال الأحداث دور مدير أعمال بيومي فؤاد، وتتوالى الأحداث بينهما في إطار كوميدي. 

مسلسل "عودة الأب الضال" من تأليف أمين جمال، محمد أبو السعد، محمد فتحى، إبراهيم ربيع، وإخراج أحمد عبد العال، وهو بطولة بيومي فؤاد، عبير صبري، إيمان سيد، خالد منصور، أميرة هاني، هاجر عفيفي، نور قدري، ومجموعة من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف منهم سامح حسين، محمد عبد الرحمن.
 

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للمرة الأولي.. هشام ماجد يبدأ تصوير فيلمه الجديد بدون شيكو


يستعد الفنان هشام ماجد لخوض بطولة عمل سينمائي جديد يحمل عنوان "حامل اللقب"، والذي يعد أول فيلم يشارك في بطولته دون صديقه الفنان شيكو، الذي اعتاد أن يشاركه البطولة في كل أعماله السينمائية كثنائي.

وتقوم الفنانة دينا الشربيني بدور البطولة النسائية أمام الفنان هشام ماجد، ومن المقرر أن يبدأ صناع العمل تصوير أول المشاهد خلال الأسبوع المقبل، بقيادة المخرج هشام فتحي.

ويظهر هشام ماجد بدور جديد ومختلف وبعيد تمامًا عن الكوميديا البحتة، حيث تدور أحداثه في إطار الإثارة والتشويق وبه لمسة كوميديا بسيطة بطبيعة حال شخصية هشام ماجد.

كانت آخر أعمال الفنان هشام ماجد مسلسل "اللعبة 2"، الذى تدور أحداثه في إطار كوميدي غير تقليدي، إذ يجسد صراعًا بين عائلتي «مازو»، و«وسيم» حيث يتنافسا للفوز بمكافأة اللعبة اليومية التي تتحول عبر الحلقات من أفكار بسيطة وطريفة إلى منافسة شرسة لا يعرف أحد نهايتها.

 

المسلسل أشرف على كتابته فادي أبوالسعود، وسيناريو وحوار أحمد سعد والى، ومحمد صلاح خطاب، وإبراهيم صابر، وإخراج معتز التوني.

بيومي فؤاد دينا الشربيني الفنان هشام ماجد هشام ماجد مسلسل اللعبة

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