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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يا شحاتة .. سميرة عبد العزيز تكشف عن إهانة محمد رمضان لها

صدى البلد

صرحت الفنانة القديرة  سميرة عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ عن تلقيها إهانة لفظية من الفنان، محمد رمضان وذلك عبر رسالة  بتطبيق"واتساب".

وقالت الفنانة سميرة عبد العزيز :"وجدت محمد رمضان يرسل لي ويقولي يا حقيرة يا شحاتة، أنا حذاء أمي أفضل منك، وأنا أتلقى 20 مليون جنيه، وأنت أجرك 20 ألف جنيه "

وتابعت :" وذلك بسبب رفضى المشاركة في إحدى اعماله التليفزيونية"

وأكدت الفنانة سميرة عبد العزيز  سميرة عبد العزيز أنها أصيبت بحالة من الدهشة بعد تلك الرسائل، مشيرة إلى أن "رفضها عرضا فنيا أمر عادي،  ولا يقلل من شأن صاحبه أو بطل العمل نفسه". 

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ويذكر ان بدأت الفنانة سميرة عبد العريز مسيرتها الفنية من خلال مشاركتها فى العروض الجامعية، ونالت كأس التفوق من الرئيس عبدالناصر، وفي عام 1975 بدأت الإذاعة المصرية بث برنامجها (قال الفيلسوف).

 

وفي أواخر السبعينيات شاركت في عدة مسلسلات تلفزيونية ساهمت في تعريف الجمهور بها مثل (أفواه وأرانب، متى تبتسم الدموع، طيور الصيف) وغيرها، ظل دائما التلفزيون هو مجال نشاطها الأساسي، وشاركت في مسلسلات تُعد الآن من الكلاسيكيات مثل (ضمير أبلة حكمت، بوابة الحلواني، أم كلثوم، أميرة في عابدين، إمام الدعاة) وغيرها، إلا أن ذلك لم يمنعها من العمل في السينما من آن لآخر، فشاركت في أفلام (إعدام قاضي، القتل اللذيذ، حليم، ميكانو، بنتين من مصر).

محمد رمضان الفنان محمد رمضان سميرة عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ الفنانة سميرة عبد العزيز

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