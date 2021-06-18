ما زال تحت التجارب.. استشاري المخ والأعصاب يعلق على دواء الزهايمر الجديد



قال حمدي النبوي استشاري جراحة المخ والأعصاب، إن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية وافقت على دواء جديد لعلاج الزهايمر، موضحا أن الموافقة التي أقرتها هيئة الدواء تعرف بالموافقة السريعة والتي يمكن أن تتعرض للإلغاء على الفور، وهذا لأن الدواء لم يجري عليه كافة الأبحاث.



وشدد استشاري جراحة المخ والأعصاب، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “مساء دي إم سي” المذاع على قناة “دي إم سي”، على أن الدواء سعره مرتفع للغاية، كما أنه مازال تحت التجارب حتى الآن، منوها إلى أن الدواء تمت تجربته على طبيب الفترة الحالية ولم تظهر نتائج التجربة حتى الآن.



وفي نفس السياق أفاد بحث جديد أجراه مجموعة من علماء عن مرض الزهايمر في كلية غروسمان للطب في جامعة نيويورك، أن هناك علاجًا دوائيًا جديدًا يوقف تطور مرض الزهايمر في أدمغة القردة.



وتابع الباحثون، أن الدواء الجديد الذي يدعى CpG oligodeoxynucleotides (CpG ODN)، يحفز خلايا الدفاع المناعي على ابتلاع البروتينات المشوهة ولويحات بيتا أميلويد وتشابكات تاو المسؤولة عن الإصابة بالزهايمر.



ومن المعروف أن تراكم هذه البروتينات المشوهة يقتل خلايا الدماغ القريبة ، مما يتسبب في الإصابة بمرض الزهايمر، وهو أكثر أنواع الخرف شيوعًا في المملكة المتحدة، وفقا لما نشر في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.







