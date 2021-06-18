فى عيد ميلادها الـ ٦٧ .. أبرز المحطات فى حياة نورا

تحتفل اليوم الفنانة المعتزلة نورا بعيد ميلادها الـ٦٧ والتى قدمت عديد من الأعمال الفنية التى تظل محفورة فى وجدان المشاهد العربى بصفة عامة والمصرى بصفة خاصة.

ونرصد فى السطور التالية أبرز المحطات فى حياة الفنانة نورا ..

-ولدت الفنانة نورا في الثامن عشر من يونيو عام 1954، بمحافظة القاهرة في مصر، درست وتخرجت من كلية التجارة، وتبلغ حالياً من العمر حوالي 63 عام، واسمها الحقيقي علوية مصطفي محمد قدري.

-بدأت حياتها الفنية في سن صغير، في ستينات القرن الماضي، وقدمت بعض الأدوار الصغيرة كالكثير من الفنانات، إلا أن بدأت تنهال عليها الأدوار فيما بعد، وشاركت كبار النجوم والنجمات البطولة المطلقة.

-أبرز الأعمال التي شاركت فيها الفنانة المعتزلة نورا، كان فيلم جري الوحوش، العار، صراع الأحفاد، غاوي مشاكل، الشياطين، ومضى قطار العمر، ضربة شمس، وغيرهم من الأعمال المتميزة الأخرى.

-تزوجت نورا من الفنان حاتم ذو الفقار، ولكنهما انفصلا قبل أن يرحل حاتم الذى وجد جثمانه فى منزله بعد ثلاث أيام من موته وقررت نورا الزواج بعدها من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وانفصلا فى عام 1998.

وقررت نورا اعتزال مجال التمثيل فى عام 1996، وقررت أن ترتدى الحجاب بعد تأثرها بقراءة القرآن الكريم.