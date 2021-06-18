عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الخطيب قعلها من قبل .. تعليق صادم من مدحت شلبي على فتح حساب بنكي للزمالك لتلقي التبرعات

صدى البلد

كشف الإعلامي مدحت شلبي عن رأيه في فتح حساب بنكي للزمالك من أجل تلقي تبرعات لدعم النادي في ظل أزمته المالية الحالية.

وأكد في تصريحات عبر برنامجه بقناة “ اون تايم سبورت 2 ” أن فكرة تلقي تبرعات من الجماهير أمر موجود في جميع اندية العالم مشددا أن الأمر ليس مستحدث او جديد.


وأضاف شلبي ، أن الأهلي قام بالأمر ذاته من اجل انشاء استاد الفريق الجديد حيث اعلن الخطيب رئيس النادي عن ثقته في الجماهير التي ستدعم النادي وتقف خلفه ولن تمانع المساهمة في انشاء الاستاد

txt

نائب رئيس الزمالك : نجحنا في توفير 100 مليون جنيه وتسديد جزءًا كبيرًا من مستحقات اللاعبين

وأكد أن حديث الخطيب كان واضح وقتها بشان امكانيه تلقي تبرعات من اجل انشاء الاستاد قائلا “مش عيب ابدا” 

وأعلن الدكتور حسين السمري المدير التنفيذي لنادى الزمالك  الأربعاء، عن فتح حساب بنكي لتلقى التبرعات من جماهير ومحبى النادي لتجاوز أزمته المالية.

 

وكتب السمري عبر حسابه الشخصي على فيس بوك: “بادرة بعض محبي وداعمي الزمالك للتبرع له في ظل الظروف التي يمر بها مشجعة جدا وبالفعل فتح النادي حساب فرعي خاص لهذا الغرض”.

والزمالك ليس النادي الأول الذي يمر بأزمة مالية ولن يكون الأخير، حيث عانت العديد من الأندية العالمية من أزمات مالية في فترات مختلفة واضطرت لفتح باب التبرعات من أجل تجاوز مشاكلها.

الأهلى رئيس الزمالك مدحت شلبي الزمالك فيس بوك الخطيب

موضوعات متعلقة

بن شرقى يتصدر ترند تويتر بعد فوز الزمالك على أسوان.. شاهد

ترشيحاتنا

أمريكا ترصد 3 مليارات دولار لتطوير أدوية مضادة لكورونا

الخطيب قعلها من قبل .. تعليق صادم من مدحت شلبي على فتح حساب بنكي للزمالك لتلقي التبرعات

عناكب نهاية العالم.. حقيقة ظاهرة ترعب سكان منطقة أسترالية.. صورة

نيسان تكشف أحدث هاتشباك AURA .. صور

انتخابات إيران.. المرشد الأعلى يدلي بصوته.. شاهد

فتح صناديق الاقتراع وبدء التصويت في الانتخابات الرئاسية الإيرانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

برقم الجلوس.. روابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 في جميع المحافظات

السعودية .. قرار عاجل من الطيران المدني بشأن دخول المملكة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة نهاية العام برقم الجلوس

ريهام حجاج تكشف مفاجأة عن طلاق محمد حلاوة وياسمين عبد العزيز

قضية حياة أو موت.. تعليق قوي من الرئيس السيسي عن سد النهضة

مفاجأة.. ريهام حجاج تعلن حملها.. ورد مفاجئ من بوسي شلبي؟.. شاهد

بعد رفض تجديد تعاقده .. قرار جديد من الإسماعيلى تجاه إيهاب جلال

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة .. أسماء الأوائل ورابط النتيجة |صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطوات حل امتحانات الثانوية العامة 2021 على البابل شيت .. صور

طريقة عمل كالزوني فاهيتا اللحم.. خطوة بخطوة

رئيس الوزراء يؤكد استعداد مصر لوضع خبراتها لخدمة أفريقيا.. صور

السيسي لوزراء الإعلام العرب: الانتصار دائما لدولة المؤسسات

فيديو

فيديوجراف | خلقة ربنا.. محمد ممدوح يروي تفاصيل رحلة علاج صوته

فيديو نجوى فؤاد ومحمد رمضان يثير عاصفة من الانتقادات.. والفنانة تعتذر |"فيديوجراف"

فيديوجراف| قوة وأمان .. سعر و مواصفات السيارة الكهربائية المصرية نصر  E70

فيديوجراف| شروط ومصروفات كلية هندسة الطيران في مصر 2021

المزيد

ساحة رأي

أحمد الغنام يكتب: خيانة الأوطان والسعي خلف الأوهام

د. محمد داود يكتب: إمام الدعاة.. العظمة لا تتأتي من فراغ

سارة مجدي تكتب: السعادة المعدية

«سبورتيجا» تحصد المركز الأول

إبراهيم عمران يكتب: ثورة يونيو وإنجازات الرئيس

د. وائل محمد رضا يكتب: مصر القوية.. أفريقيا الغنية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

«على بابا».. فى أماكن أخرى!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الملامح العسكرية الروسية الإيرانية (1)

المستشار سُليمان عبدالغفار

الإصْلاح الحَقيقي.. والتَحْديث على النَمَطِ الغَرْبي

إلهام أبو الفتح

سقنن رع الذي تتابعه ألمانيا!

محمد نوار

إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

هويدا دويدار

خطوات ثابتة فى سبيل الإصلاح

إبراهيم النجار

حكومة التناقضات.. تغيير بلا جوهر

بهجت العبيدي

قراءة في حادث اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسون!

اﻟﻤﺰﻳﺪ