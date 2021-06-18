الخطيب قعلها من قبل .. تعليق صادم من مدحت شلبي على فتح حساب بنكي للزمالك لتلقي التبرعات

كشف الإعلامي مدحت شلبي عن رأيه في فتح حساب بنكي للزمالك من أجل تلقي تبرعات لدعم النادي في ظل أزمته المالية الحالية.

وأكد في تصريحات عبر برنامجه بقناة “ اون تايم سبورت 2 ” أن فكرة تلقي تبرعات من الجماهير أمر موجود في جميع اندية العالم مشددا أن الأمر ليس مستحدث او جديد.



وأضاف شلبي ، أن الأهلي قام بالأمر ذاته من اجل انشاء استاد الفريق الجديد حيث اعلن الخطيب رئيس النادي عن ثقته في الجماهير التي ستدعم النادي وتقف خلفه ولن تمانع المساهمة في انشاء الاستاد

وأكد أن حديث الخطيب كان واضح وقتها بشان امكانيه تلقي تبرعات من اجل انشاء الاستاد قائلا “مش عيب ابدا”



وأعلن الدكتور حسين السمري المدير التنفيذي لنادى الزمالك الأربعاء، عن فتح حساب بنكي لتلقى التبرعات من جماهير ومحبى النادي لتجاوز أزمته المالية.

وكتب السمري عبر حسابه الشخصي على فيس بوك: “بادرة بعض محبي وداعمي الزمالك للتبرع له في ظل الظروف التي يمر بها مشجعة جدا وبالفعل فتح النادي حساب فرعي خاص لهذا الغرض”.

والزمالك ليس النادي الأول الذي يمر بأزمة مالية ولن يكون الأخير، حيث عانت العديد من الأندية العالمية من أزمات مالية في فترات مختلفة واضطرت لفتح باب التبرعات من أجل تجاوز مشاكلها.