خامنئي: الانتخابات يوم الشعب الإيراني

قال المرشد الإيراني، علي خامنئي، إن يوم الانتخابات هو يوم الشعب الإيراني، والناس الذين يذهبون إلى صناديق الاقتراع، اليوم، هم الذين يحددون مستقبل البلاد للسنوات المقبلة.

يأتي ذلك بعدما أدلى المرشد الإيراني صباح اليوم الجمعة، بصوته في الانتخابات الرئاسية الإيرانية في العاصمة طهران.

وقال خامنئي، تعليقا على إجراء الانتخابات الرئاسية في بلاده، إن يوم الانتخابات هو يوم الشعب الإيراني، والناس الذين يذهبون إلى صناديق الاقتراع، اليوم، هم الذين يحددون مستقبل البلاد للسنوات المقبلة.

ودعا المرشد الإيراني الأعلى، الشعب الإيراني، إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية لتقرير مصيره ومستقبل البلاد، وذلك خلال عملية إدلائه بصوته، في الدقائق الأولى من بدء عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الـ 13.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين الإيرانيين، صباح اليوم الجمعة، لاختيار رئيس جديد للبلاد، خلفا للرئيس الحالي حسن روحاني، الذي دعا الناخبين إلى تنحية الخلافات والتصويت بكثافة.