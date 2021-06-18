5 أسرار وراء لياقة كريستيانو رونالدو .. تفاصيل شيقة لمحبي أسلوب الحياة الصحي

أثار لاعب كرة القدم البرتغالي "كريستيانو رونالدو" ضجة عالمية عندما جلس في مؤتمر صحفي وأزال بغضب زجاجتين من المشروبات الغازية كان قد ظهر في إعلان لهم منذ عدة سنوات، وحث المعجبين على شرب الماء بدلا من ذلك.

وقد خسرت الشركة من تلك الخطوة 2.85 مليار جنيه إسترليني من القيمة السوقية لشركة المشروبات الغازية، ولفتت تلك الخطوة النظر إلى النظام الغذائي الذي يتبعه "كريستيانو رونالدو"، من القيلولة خمس مرات في اليوم إلى الاستثمار في غرفة العلاج بالتبريد بقيمة 50000 جنيه إسترليني ، إليك أسرار الحفاظ على اللياقة البدنية لـ "كريستيانو رونالدو".

1- ست وجبات في اليوم

في تفصيل لأهم نصائحه حول اللياقة البدنية ، يقول رونالدو إن مفتاح نجاحه هو اتباع نظام غذائي عالي البروتين، يصل إلى ست وجبات في اليوم.

وقد صرح كريستيانو رونالدو من قبل: "إذا كنت تتدرب بانتظام ، فمن المهم الحفاظ على مستويات الطاقة مرتفعة لتزويد جسمك بالطاقة من أجل أداء أفضل، لذلك أتناول نظامًا غذائيًا عالي البروتين ، مع الكثير من الكربوهيدرات والفواكه والخضروات ، واتجنب الأطعمة السكرية".

يأكل كريستيانو رونالدو كل ثلاث إلى أربع ساعات ، ويبدأ يومه بإفطار متنوع يحتوي على الجبن والزبادي قليل الدسم والفاكهة أو الأفوكادو على الخبز المحمص.

عندما يكون بالخارج في المطاعم ، فإنه يميل إلى تناول شرائح اللحم والسلاطات ، بينما يعتبر الدجاج سحريًا نظرًا لارتفاع مستويات البروتين فيه وقلة محتواه من الدهون.

2- أكلة كريستيانو رونالدو المفضلة



طبق كريستيانو رونالدو المفضل هو طبق Bacalhau a Bras البرتغالي ، والذي يجمع بين البيض المخفوق مع البطاطس المقلية وشظايا سمك القد المملح.

ووفقًا لطاهي المنتخب البرتغالي "لويس لافرادور" ، فإن رونالدو لديه حب خاص للأسماك الطازجة، وأضاف لافرادور:"رونالدو يأكل كل أنواع الأطباق، ولكن أكثر ما يحبه هو الأسماك مثل الدنيس ذي الرأس المذهبة وسمك أبو سيف وسمك القاروس".

ومع ذلك يمنح "رونالدو" نفسه أحيانًا إجازة، لقد كشف ذات مرة قائلا: "بالطبع ، أنا لست منضبطا مائة بالمائة كل يوم، أحيانًا آكل البيتزا مع ابني، لأنه إذا لم يحدث ذلك ، فسوف أشعر بالملل".

3- التجديف والبيلاتس والعلاج بالتبريد

يعتبر كريستيانو رونالدو من أصعب العاملين في أرض التمارين، لكن نظام اللياقة البدنية المتشدد لرونالدو لا يتوقف عند هذا الحد، فقد يحتوي منزله على صالة ألعاب رياضية وحمام سباحة شخصي.

إلى جانب تدريب الوزن ، يستمتع بتمارين القلب والأوعية الدموية مثل الجري والتجديف وجلسات بيلاتيس التي تساعد على تقوية قلبه.

يقول إنه من المهم التأكد من تدفئة جسمك أولاً لتجنب الإصابة، ويشرح قائلاً: "في التدريب نقوم ببضع لفات من الملعب وتمارين الإطالة وتمارين الإحماء القلبية".

بالنسبة لعشاق الرياضة، يوصي بدمج التدريبات عالية الكثافة مثل تمارين الركض في أي تمرين لتعكس تجربة يوم المباراة.

أحد الأسلحة السرية لديه هو غرفة العلاج بالتبريد التي تبلغ قيمتها 50000 جنيه إسترليني، فقد استثمر رونالدو في الجهاز لتهدئة آلام العضلات والالتواءات والتورمات بعد المباراة.

إنه ينطوي على الوقوف في الغرفة لمدة ثلاث دقائق حيث يخفض النيتروجين السائل درجات الحرارة إلى 200 درجة مئوية، ويستمتع أيضًا بنقع نفسه لمدة 20 دقيقة في حمام ساخن.



4- من كره الخمر لحب عصائر الفاكهة



كان رونالدو يتأقلم منذ عام 2005، ليس فقط للحفاظ على نظامه الغذائي تحت السيطرة ، ولكن أيضًا بسبب تاريخ عائلته المأساوي.

فقد توفي والده "دينيس أفيرو" عن عمر يناهز 52 عامًا بعد معركة مع شرب الخمر ، وقالت والدته "دولوريس" إن الموت المروع كان له تأثير كبير على لاعب كرة القدم الشاب، وقالت: "لقد رأى كريستيانو ما يمكن أن تفعله المشروبات الكحولية والمخدرات للأشخاص المقربين منه وهذا جزء من سبب تحوله إلى ما هو عليه اليوم".



كما تضيف والدة رونالدو :"ما حدث لعائلتنا يفسر سبب عدم وجود رذائل لـ كريستيانو، لا يدخن ولا يشرب. إدمانه هو كرة القدم".

وبعد الابتعاد عن الكحول تمامًا ، يستمتع رونالدو بدلاً من ذلك بالقهوة والعصير الطازج ، وفقًا للافرادور:"يفضل بتجربة العصائر التي تحتوي على كل شيء من الكمثرى والتفاح والأناناس إلى المانجو والفراولة مع الموز".

وقال رونالدو "أحافظ على رطوبتي بمشروب رياضي يمنحني الطاقة للتدريب والمباريات، فهو يحتوي على مزيج من الكربوهيدرات التي تعزز القدرة على التحمل وهو أقل من العديد من المشروبات الرياضية الأخرى في السكر. كما أنه يحتوي على إلكتروليتات للمساعدة في الترطيب وفيتامين ب 12 الذي يحارب التعب".

5- خمس قيلولات في اليوم والنوم المبكر

يمكن أن يضيع النظام الغذائي الجيد والتمارين الرياضية دون الحصول على نوم جيد ليلاً، لذلك عمل رونالدو مع مستشار النوم "نيك ليتلهليس"، الذي ينصح العملاء بالحصول على خمس قيلولة في اليوم والابتعاد عن الأجهزة الإلكترونية في وقت متأخر من الليل.

في حديثه إلى الإندبندنت ، أوضح ليتلهليس كيف أنه قبل ساعة ونصف من ذهاب الرياضي إلى الفراش ، يغلق هاتفه ، ويتوقف عن مشاهدة التلفزيون أو أي شاشات أخرى.

هذا يوقف "الضوء الأزرق" المنبعث من الأجهزة من الإضراربـ هرمون النوم الميلاتونين، كما يوصي أيضًا بالنوم على ملاءات جديدة والنوم في وضع الجنين

يضيف رونالدو: "النوم السليم مهم حقًا لتحقيق أقصى استفادة من التدريب.. اذهب إلى الفراش مبكرا واستيقظ مبكرا ، خاصة قبل المباريات، فالنوم يساعد العضلات على التعافي وهو أمر مهم حقًا".