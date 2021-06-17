كريستيانو رونالدو يحتفل بعيد ميلاد نجله "جونيور".. بهذه الطريقة

حرص الدولي البرتغالي كرستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، بعيد ميلاد نجله جونيور وذلك عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



ونشر كريستيانو رونالدو، مجموعة من الصور وعلق قائلا: "عيد ميلاد سعيد حبيبي..أنت فخر لبابا.. 11 عاما من الكثير من الأفراح والابتسامات.. أتمنى أن تقاتل دائمًا من أجل أحلامك.. نحن نحبك كثيرا".



يذكر أن رونالدو أصبح هداف بطولة كأس الأمم الأوروبية على مر التاريخ؛ بتسجيله 11 هدفًا متفوقًا على الفرنسي ميشيل بلاتيني الذي سجل 9 أهداف.

وقاد كريستيانو رونالدو، منتخب بلاده البرتغال لتحقيق انتصار صعب على نظيره المجري بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى من المجموعة السادسة لبطولة كأس الأمم الأوروبية “ يورو 2020”.

رونالدو سجل الهدفين الثاني والثالث للبرتغال، ليؤكد انتصار أبطال أوروبا، في أول مباراة في مشوارهم للدفاع عن لقبهم القاري.

هدفا رونالدو ومشاركته فقط في المباراة، كتبت العديد من الأرقام القياسية، سواء المتعلقة ببطولة كأس الأمم الأوروبية أو غير ذلك.

وفي هذا التقرير، نستعرض الأرقام القياسية التي حطمها رونالدو بعد مباراة اليوم.

رونالدو أصبح هداف بطولة كأس الأمم الأوروبية على مر التاريخ بتسجيله 11 هدفًا، متفوقًا على الفرنسي ميشيل بلاتيني الذي سجل 9 أهداف



رونالدو أصبح أول لاعب يشارك في 5 نسخ مختلفة لبطولة كأس الأمم الأوروبية “ يورو 2020”



رونالدو شارك في المباراة الـ 22 له في كأس الأمم الأوروبية كأكثر لاعب يشارك في المباريات في اليورو



رونالدو أصبح أكثر لاعب أوروبي يشارك في مباريات في البطولات الدولية الكبرى ( كأس العالم وأمم أوروبا) حيث لعب 39 مع البرتغال، متفوقًا على الألماني باستيان شفانيتشيجر الذي لعب 38 مباراة مع المانشفت.



رونالدو أصبح أكبر لاعب يسجل هدفين في مباراة واحيد ببطولة كأس الأمم الأوروبية بعمر 36 عامًا و130 يومًا متفوقًا على الأوكراني شيفتشينكو الذي سجل هدفين في شباك السويد بعمر 35 عامًا و256 يومًا





