الذهب يعوض خسائره بعد ارتفاع سعر الدولار

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة 1% إذ تسبب توقف صعود الدولار ليلتقط أنفاسه في تعويض بعض خسائره الكبيرة المدفوعة بتحول الفدرالي الأمريكي صوب لهجة تميل إلى التشديد النقدي.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.1% إلى 1792 دولارا للأونصة بحلول الساعة 11:39 بتوقيت غرينتش لكنه انخفض 4.5% في الأسبوع. وربحت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1% إلى 1792.40 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربح البلاديوم 1.6% إلى 2536.08 دولار للأونصة لكنه يتجه صوب أسوأ أسبوع منذ مارس آذار 2020 عقب انخفاض حاد بلغ 11% سجله أمس الخميس.

وارتفعت الفضة 1.8% إلى 26.38 دولار للأونصة لكنها منخفضة ما يزيد عن 5% في الأسبوع. وقفز البلاتين 1.7% إلى 1076.43 دولار.