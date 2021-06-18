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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

قبل مغادرة البلاد

رئيس الاتحاد السكندري يهدي رزاق سيسيه باقة ورد

زيارة محمد مصيلحي
زيارة محمد مصيلحي لـ رزاق سيسيه

حرص محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري على زيارة رزاق سيسيه لاعب الفريق الأول والمعار من صفوف الزمالك عقب إجراء العملية الجراحية بالركبة .

وأهدى رئيس النادى باقة من الورود لـ " سيسيه " ،  مؤكداً ثقته الكبيرة في قدرته واستطاعته  العودة من جديد للملاعب من جديد.

   و من المُقرر أن يغادر اللاعب إلى بلاده كوت ديفوار لاستكمال برنامج العلاج الطبي والتأهيل الذي سوف يستغرق ثلاثة أشهر.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري فوزا مهما على مصر المقاصة بهدفين لهدف فى المباراة التى أقيمت على استاد الإسكندرية، فى إطار مباريات الجولة الـ 26 من الدوري المصري الممتاز.

الفوز ارتقى بـ الاتحاد السكندري 4 مراكز دفعة واحدة وأصبح في المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 37 نقطة، وتجمد رصيد مصر للمقاصة في المركز السابع بـ36 نقطة.

تقدم خالد قمر للاتحاد السكندري في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة بعدما لعب فوزي الحناوي كرة في منطقة الجزاء تجاه محمد الصباحي الذي أرسلها مباشرة لمهاجم فريقه الذي سددها رأسية في شباك المقاصة.

وأبدع خالد قمر في تسجيل الهدف الثاني للاتحاد بالدقيقة 23 من عمر المباراة بعدما تبادل لاعبو الفريقين الكرة ثم ذهبت لمهاجم أصحاب الأرض الذي لعب مقصية رائعة سكنت شباك المقاصة.

وحصل مصر للمقاصة على ركلة جزاء احتسبها محمد الحنفي بعد العودة إلى مراجعة الفيديو بداعي وجود عرقلة من خالد الغندور في منطقة جزاء فريقه.

وقلص باسم مرسي الفارق في الدقيقة 40 من عمر المباراة بعدما صوب ركلة الجزاء بقوة وبالرغم من تحرك محمد صبحي مع الكرة إلا أنها نجحت في العبور إلى الشباك.

 

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