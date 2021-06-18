عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

فرصة جيدة للاستثمار.. شعبة الذهب تكشف أسباب الهبوط وتوقعات بمعاودة الارتفاع

اسعار الذهب
اسعار الذهب

قال نادي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن حالة الترقب خلال اجتماع الفيدرالي الأمريكي الأخير لتحديد أسعار الفائدة على السندات والدولار والأوراق المالية دفعت المستثمرين في الذهب إلى جني الأرباح عند مستويات 1870 دولارا - 1860 دولارا للأوقية، حيث تم طرح أطنان من الذهب عن طريق الأسواق العالمية خلال انتظار نتيجة اجتماع الفيدرالي الأمريكي ما تسبب في هبوط سعر الذهب بسبب زيادة المعروض في السوق.

وأضاف لـ صدى البلد، أن الذهب عاود الارتفاع اليوم الجمعة في البورصات العالمية ليصل إلى مستويات 1770 دولارا - 1775 دولارا - 1793 دولارا ثم عاود التراجع والاستقرار عند مستويات 1778 دولارا للأوقية.

وعلى الصعيد المحلي أوضح أن الذهب انخفض من مستويات 806 جنيهات إلى  765 جنيه ثم ارتفع إلى 771 جنيه ثم عاود التراجع والاستقرار عند مستويات 768 جنيها.

وتوقع نجيب ارتفاع أسعار الذهب تدريجيا بداية من يوم الاثنين المقبل مع بداية تعاملات الأسبوع ليبدأ مساره الصعودي التدريجي.

وشهد سعر الذهب اليوم في مصر، الجمعة 18 يونيو2021 استقرارا بعد الهبوط العنيف لسعر أوقية الذهب بأكثر من 70 دولارا أمس الخميس.

وتأتي تلك التراجعات في المعدن النفيس وسط قوة الدولار الأمريكي الذي سجل أكبر ارتفاعا لأعلي مستوى في شهرين ومع إعلان الفيدرالي الأمريكي برفع معدل الفائدة الأساسي مرتين بحلول نهاية عام 2023.

كشف مراقبون لسوق الذهب، أن أسعار المعدن النفيس ستستمر في الهبوط خلال الساعات القليلة القادمة على المستوى العالمي والمحلي في ظل ارتفاع أسعار الدولار وتوقعات رفع معدلات الفائدة الأمريكية.

سعر الذهب اليوم عيار 21

بلغ سعر الذهب اليوم عيار 21 والذي يعد العيار الأكثر رواجا وانتشارا في مصر حاليا 768 جنيه،  بانخفاض 23 جنيها مقارنة بسعر 791 جنيها.

سعر الذهب اليوم عيار 18

سجل سعر الذهب اليوم عيار 18 تراجعاً بقيمة 19.8 جنيه ليبلغ 658.2 جنيه حاليا، مقارنة بسعر 678 جنيها.

سعر الذهب اليوم عيار 24
وبلغ سعر الذهب اليوم عيار 24 وهو الأعلى سعرا في مصر تراجعاً بقيمة 26.3 ليبلغ نحو 877.7 بدلا من  904 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم
سجل سعر الجنيه الذهب اليوم تراجعاً ليسجل 6232 جنيها، ويسجل وزن الجنيه 8 جرامات من عيار 21 الأكثر رواجا ومبيعا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

سجل سعر كيلو الذهب عيار 24 بلغ حوالى 877.7 ألف جنيه، اليوم، ويزِن 1000 جرام.

سعر أوقية الذهب بالدولار
وسجل سعر الأوقية نحو 1780 دولار خلال تعاملات اليوم في البورصات العالمية.
أسعار الذهب تعمق خسائرها بأكثر من 70 دولارا
وعمقت أسعار الذهب خسائرها خلال تعاملات يوم الخميس وفقدت أكثر من 70 دولارا مع ارتفاع أسعار الدولار لأعلي مستوى في شهرين ، ومع إعلان الفيدرالي الأمريكي برفع معدل الفائدة الأساسي مرتين بحلول نهاية عام 2023.

وهبطت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس 3.9% أو بنحو 73.40 دولار عند 1788.10 دولار للأوقية في تمام الساعة 03:05 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وانخفض سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 1.2% أو بمقدار  22.42 دولار إلى 1789.05 دولار للأوقية.

وتراجعت العقود الآجلة للفضة تسليم يوليو 5.4% عند 26.31 دولار للأوقية.

وتراجع سعر التسليم الفوري للبلاتين 2.6% عند 1095.55 دولار للأوقية، بينما هبط سعر البلاديوم الفوري 3% إلى 2750.50 دولار للأوقية.

من جانب أخر ارتفع مؤشر الدولار- الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من 6 عملات- بنحو 0.7% عند 91.790 نقطة.

ويترقب المستثمرون صدور بيانات طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية عن الأسبوع الماضي في وقت لاحق اليوم وسط توقعات بتراجعها إلى 360 ألفًا.

الذهب هبوط المعدن الأصفر اسعار الذهب سعر الذهب

ترشيحاتنا

أرقام صادمة.. الأردن يعود لتسجيل 3000 إصابة يومية بكورونا

لا نعرف سوى لغة الفوز.. الشناوي: جاهزون لمباراة الترجي غدًا

2% على الأقل.. فاروق الباز يحدد ميزانية البحث العلمي.. فيديو

بسبب قطة.. وزيرة الثقافة تحيل مسئولين بـ دار الأوبرا للتحقيق |تفاصيل

المتحف القومي للحضارة يستقبل نائبة وزيرة الثقافة الروسية

الرئيس التونسي: هناك من يريد تحطيم الدولة وضرب مؤسساتها من الداخل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعودية .. قرار عاجل من الطيران المدني بشأن دخول المملكة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 آخر العام برقم الجلوس بالمحافظات

برقم الجلوس.. روابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 في جميع المحافظات

قرار سعودي عاجل بحق الأطفال في المملكة

إحالة مجدي راسخ للجنايات بتهمة الاستيلاء على مليار جنيه أموال مستهلكي الغاز

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة نهاية العام برقم الجلوس

مصدر أمني يكشف معلومة مفاجئة في حادث نبش المقابر بـ شبين الكوم

شركة مياه الجيزة تعلن حاجتها لشغل وظائف 2021.. تفاصيل وشروط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطوات حل امتحانات الثانوية العامة 2021 على البابل شيت .. صور

طريقة عمل كالزوني فاهيتا اللحم.. خطوة بخطوة

رئيس الوزراء يؤكد استعداد مصر لوضع خبراتها لخدمة أفريقيا.. صور

السيسي لوزراء الإعلام العرب: الانتصار دائما لدولة المؤسسات

فيديو

فيديوجراف | صفحات مزيفة .. إدارة الفيسبوك تتخذ إجراءً صارمًا تجاه إثيوبيا

يا شحاتة .. تفاصيل إهانة محمد رمضان للفنانة سميرة عبدالعزيز

فيديوجراف| خناقة .. بوسي شلبي تضع ياسمين عبد العزيز في موقف محرج

فيديوجراف| الهند تسجل أول إصابة.. معلومات مهمة عن داء الفطر الأخضر

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: ماهية الرياضة وأهميتها في المجتمع

خالد الشناوي يكتب: دعاة على أبواب جهنم

أحمد فريد يكتب: أسرار وشائعات عن الفضاء «1»

أحمد الغنام يكتب: خيانة الأوطان والسعي خلف الأوهام

د. محمد داود يكتب: إمام الدعاة.. العظمة لا تتأتي من فراغ

سارة مجدي تكتب: السعادة المعدية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

«واشنطن بكين بوتين».. الطريق إلى حرب باردة جديدة؟

محمد ناجى زاهى

«البناء والتعمير».. الطريق للمستقبل المشرق

شريف سمير

«على بابا».. فى أماكن أخرى!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الملامح العسكرية الروسية الإيرانية (1)

المستشار سُليمان عبدالغفار

الإصْلاح الحَقيقي.. والتَحْديث على النَمَطِ الغَرْبي

إلهام أبو الفتح

سقنن رع الذي تتابعه ألمانيا!

محمد نوار

إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

هويدا دويدار

خطوات ثابتة فى سبيل الإصلاح

اﻟﻤﺰﻳﺪ