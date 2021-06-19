رئيس هيئة النيابة الإدارية ونائب وزير الاتصالات يفتتحان مجمع نيابات الاسماعيلية.. اليوم

يفتتح المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية والمهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي، اليوم السبت، مجمع النيابات الإدارية بمحافظة الإسماعيلية.



وأكد المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية أن افتتاح مجمع النيابات الإدارية بمحافظة الإسماعيلية، يأتي بمناسبة الانتهاء من تنفيذ برنامج التحول الرقمي والميكنة الشاملة لمقار النيابة الإدارية بمحافظة الإسماعيلية في إطار خطة الدولة الشاملة للتحول الرقمي، وفي ضوء التعاون المشترك بين النيابة الإدارية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

واشار الى ان الافتتاح سيشارك فيه لفيف من قيادات النيابة الإدارية والجهات والهيئات القضائية والمحلية بمحافظة الإسماعيلية.

و اختتمت الاربعاء الماضي فعاليات التدريب التفاعلي لمديرات النيابة بهيئة النيابة الإدارية حول مهارات وفنون التواصل والقيادة ومناهضة العنف ضد المرأة فى إطار التعاون المشترك بين وزارة العدل والمجلس القومي للمرأة وهيئة النيابة الإدارية بحضور المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية ،المستشار سناء خليل عضو المجلس القومي للمرأة ومقرر اللجنة التشريعية بالمجلس ، القاضية أمل عمار عضوة المجلس ومساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل ، المستشار هاني جورجي رئيس محكمة الإستئناف القاهرة وعضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة ،الدكتور شريف صلاح إستشاري التدريب والتطوير ،المستشار أحمد النجار رئيس محكمة الإستئناف ومستشار وحدة مناهضة العنف وذلك بمشاركة مجموعة من مديرات النيابة بهيئة النيابة الإدارية.