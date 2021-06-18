هند رستم دي قلبي.. رامي وحيد يكشف عن رأيه في نجوم زمن الفن الجميل.. فيديو

تحدث الفنان رامي وحيد، عن بعض الفنانات والفنانين بعد عرض صورهم عليه.

وأوضح وحيد خلال حوارها مع برنامج "أنا وأختى" المذاع عبر قناة "صدى البلد" تقديم الإعلاميتان " أسما" و "هبه"، أن الفنانة هند رستم دي قلبي وكنت أحب أشاركها في فيلم باب الحديد".

وأوضح الفنان رامي وحيد، أنه شارك مع الفنانة نجلاء فتحى فى اول عمل فنى له، وعقب قائلا:" أول ما دخلت اللوكيشن كنت لابس نضيف ورافع شعرى، فقالتلى أقلب القميص و نيم شعرك، وكانت ست عظيمة".

وقال رامى وحيد عن الفنان رشدى أباظة،:" عنده نظرة ورجوله ومحترم، ورومانسى".

وعن الفنان محمود ياسين قال:"فنان عظيم وكنت محظوظ بالشغل معاه واستاذ كبير".



ولعب رامي في حكاية ورقة ضغط شخصية المقدم هشام الغرياني ضابط المباحث، الذي يمثل شخصية الضابط المصري الأصيل الذي يساعد الأم الغارمة في وصل أمانة بمبلغ لم تستطع سداده ويجمع من الضباط والأمناء في قسم الشرطة لينقذ الأم من السجن، ويحقق في قضية اختفاء طفلين من أبيهم المتزوج من أجنبية، فهو مثال لشخصية الضابط المصري الوطني الذي يقف مع الحق ضد الظلم.



حكاية ورقة ضغط قصة يسري الفخراني وسيناريو محمد الشواف وأخرجها معتز حسام وشارك رامي في بطولتها مع كل من فتحي عبد الوهاب ورشا مهدي وإيهاب فهمي وساندي علي وإيهاب ظريف ورانيا السيد .



على صعيد آخر ظهر رامي كضيف شرف مع النجم محمد رمضان في مسلسل موسى ويلعب فيه رامي شخصية مختلفة تماما عما قدمه من قبل سواء على الناحية الشكلية أو الدور نفسه.



أما موسى فهو من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج محمد سلامة وبطولة محمد رمضان وسمية الخشاب وحمدي الوزير.