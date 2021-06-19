نشرة أخبار العالم.. مؤشرات على تقدم إبراهيم رئيسي في انتخابات إيران.. البنتاجون يسحب قوات عسكرية أمريكية من الشرق الأوسط ووزيرة خارجية السودان تؤكد: الملء الأول لسد النهضة طعنة أثيوبية في ظهرنا

أبرز تطورات الساحة الدولية خلال الساعات الأخيرة

نشر موقع “صدى البلد” خلال الساعات الماضية، عددا من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

أمريكا تتحمل المسئولية.. روسيا تعلن انسحابها من معاهدة الأجواء المفتوحة

أعلنت روسيا انسحابها من معاهدة الأجواء المفتوحة متعددة الأطراف في ديسمبر المقبل، وحملت الولايات المتحدة مسئولية انهيار المعاهدة.

وزيرة خارجية السودان: الملء الأول لسد النهضة طعنة أثيوبية في ظهر الخرطوم

قالت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق، أمس الجمعة، إن الملء الأول لسد النهضة بمثابة طعنة في ظهر الخرطوم من جانب إثيوبيا.

الاتحاد الأوروبي يوجه اتهاما خطيرا لقادة إثيوبيا .. والحكومة ترد

أكد مسئول كبير في الاتحاد الأوروبي أن قادة إثيوبيا أبلغوه أنهم يعتزمون إبادة سكان إقليم تيجراي على مدى 100 عام. وقال بيكا هافيستو، مبعوث الاتحاد الأوروبي إلى إثيوبيا ووزير خارجية فنلندا أمام لجنة في البرلمان الأوروبي إن الهدف يبدو وكأنه "تطهير عرقي"، داعيا إلى التحرك ضد مثل تلك الأفعال الخطيرة للغاية.

البنتاجون: نعتزم سحب قوات وقدرات عسكرية أمريكية من الشرق الأوسط هذا الصيف

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، الجمعة، اعتزام الإدارة الأمريكية سحب "قوات وقدرات محددة"، معظمها أنظمة دفاع جوي، من الشرق الأوسط.

تحذير صادم من الصحة العالمية بشأن سلالة كورونا الهندية

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أن السلالة الهندية من فيروس كورونا "دلتا"، أصبحت مهيمنة في جميع أنحاء العالم. وقالت سمية سواميناثان كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية إن متحور كورونا الهندي بات سائدا في جميع أنحاء العالم وذلك بسبب السهولة الكبيرة في انتقاله بين الأشخاص.

الأمم المتحدة تدرج الحوثيين وجيش ميانمار على لائحة الدول والجماعات المنتهكة لحقوق الأطفال

قرر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إدراج جماعة الحوثيين على اللائحة السوداء للدول والجماعات المنتهكة لحقوق الأطفال. وقالت الأمم المتحدة إن جماعة الحوثيين تلت وشوهت 250 طفلا يمنيا، وفقا لقناة "العربية".

السعودية.. الحوثيون يستهدفون خميس مشيط بطائرة مفخخة

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت، أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيات الحوثي الانقلابية باتجاه خميس مشيط.

السلطة الفلسطينية تلغي اتفاقا لتسلم لقاحات كورونا من إسرائيل

أعلن المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم أن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية وجه بإلغاء الاتفاق مع الجانب الإسرائيلي فورا حول لقاحات فايزر.

بسبب صفقة لقاحات كورونا مع إسرائيل.. مطالبات بإقالة الحكومة الفلسطينية

أفادت شبكة "إرم نيوز" بأن إعلان الحكومة الفلسطينية إلغاء صفقة توريد لقاحات فايزر" مضادة لكورونا من إسرائيل بسبب قرب انتهاء صلاحيتها، أثار الة غضب واسعة تجاه الحكومة وتعاملها مع القضية، وهو ما جعل هناك مطالبات باستقالة الحكومة، خاصة وأن من كشف قرب انتهاء صلاحية جرعات اللقاح هو الإعلام الإسرائيلي وليس السلطة الفلسطينية.

الإبلاغ عن 5000 انتهاك في الانتخابات الرئاسية الإيرانية

نقلت وكالة "سبوتنيك" عن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور الإيراني، عباس علي كدخدائي، اليوم الجمعة، أنه تم الإبلاغ عن نحو 5000 انتهاك انتخابي، من خلال نظام "المراقبين" الإلكتروني.

انتخابات إيران.. مؤشرات على تقدم إبراهيم رئيسي في نسب التصويت

أفادت قناة "العربية" بأن النتائج الأولية في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، تشير إلى تقدم المرشح إبراهيم رئيسي رئيس القضاء المقرب من المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي.

انتخابات إيران.. طهران تسجل أقل نسبة مشاركة في الانتخابات

قالت وسائل إعلام إيرانية إن العاصمة طهران احتلت المركز الأول من بين المدن الأقل نسبة في المشاركة بالانتخابات التي جرت أمس الجمعة لاختيار رئيس جديد للبلاد.

ليبيا.. الجيش الوطني يشن غارات على مواقع لإرهابيين في جبال الهروج

أفادت قناة "العربية" بأن الجيش الوطني الليبي شن سلسلة غارات استهدفت مواقع لعناصر إرهابية في جبال الهروج جنوب غربي ليبيا.

اعتقال سيدة إفريقية خدعت العالم بقصة إنجابها 10 توائم

تمكنت السلطات في جنوب أفريقيا من القبض على سيدة تدعى جوسياما تمارا سيثول، والتي خدعت العالم بقصة إنجابها 10 توائم، حيث اتضح أنها لم تكن حاملا في الأصل. وذكر موقع "دايلي بيست" الأمريكي، أن السلطات الصحية احتجزت السيدة المذكورة لإخضاعها لتقييم نفسي في إحدى المستشفيات.

البيت الأبيض ينفي تعليق المساعدات العسكرية لأوكرانيا

نفت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي صحة المعلومات عن تعليق الولايات المتحدة شريحة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا.