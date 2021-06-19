فوز إبراهيم رئيسي بالانتخابات الرئاسية الإيرانية وفق النتائج الأولية

أظهرت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الإيرانية، اليوم السبت، فوز رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي بالانتخابات، بحصوله على 17.8 مليون صوت، بعد فرز 90 % من أصوات الناخبين.



وأعلن مساعد وزير الداخلية رئيس اللجنة الانتخابية العليا الإيرانية، جمال عرفات - حسبما ذكرت وكالة أنباء "ارنا" الإيرانية - أنه تم فرز 28.6 مليون بطاقة اقتراع حتى الآن، مضيفًا أن المرشح محسن رضائي ميرقائد حصل على 3.3 مليون صوت، فيما حصل عبد الناصر همتي على 2.3 ألف صوت وحصل أمير حسين قاضي زادة على مليون صوت.



كانت الانتخابات الرئاسية الإيرانية قد انطلقت في الساعة السابعة صباح أمس الجمعة وتضمنت 4 عمليات انتخابية وهي الرئاسية الـ13 والمجالس البلدية والقروية والتكميلية لمجلس خبراء القيادة والتكميلية لمجلس الشورى الإسلامي، وتم إغلاق صناديق الاقتراع عند الساعة الثانية فجر اليوم السبت بعد تمديد فترة التصويت ثلاث مرات.

