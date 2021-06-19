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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سامح شكري يبحث مع وزيرة الخارجية الليبية دفع العملية السياسية في ليبيا

سامح شكري يعقد مباحثات
سامح شكري يعقد مباحثات مع وزيرة الخارجية الليبية

استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم السبت، بمقر وزارة الخارجية بقصر التحرير، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بدولة ليبيا نجلاء المنقوش.

ونشر المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ صورا لجانب من المباحثات الرسمية بين الوزير سامح شكري ووزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقيّن والتشاور بشأن سبل دفع العملية السياسية في ليبيا ومساندة جهود الأشقاء الليبيين الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.

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ووصلت نجلاء المنقوش للقاهرة علي رأس وفد بطائرة خاصة، وقامت سلطات المطار بإنهاء اجراءات وصولها والوفد المرافق لها من خلال استراحة كبار الزوار بالمطار.

وقالت المنقوش إن الحكومة تعمل على إعادة ترتيب البيت من الداخل في ليبيا سعيا إلى تحقيق استقرار شامل، مضيفة "أعتقد أن الأولوية الملحة بالنسبة لنا هو إعادة توحيد ليبيا ومن ثم الدفع نحو استقرار سياسي وأمني واقتصادي".

وأكدت الوزيرة حرص ليبيا على التعاون مع شركائها وجيرانها لتحقيق تلك الغاية، مشددة على أن ذلك سيعود بالطبع بالنفع على المنطقة كلها.

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