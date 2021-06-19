أبرز 5 سيارات كروس أوفر لـ موديلات 2021 في مصر| صور

تمكنت إصدارات الـ كروس اوفر، أن تضع بصمة واضحة داخل أسواق السيارات العالمية والمصرية، نسبة إلى العديد من المفاهيم و أبرزها، المساحة الداخلية، والتصميم الخارجي والذي يتمتع بإطلالة الهاشباك المرتفعة، بالاضافة إلى الامكانيات الخاصة بقوة المحرك و الكماليات الداخلية و التي تختلف من صانع إلى آخر.

و في سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بأبرز 5 سيارات تنتمي إلى فئة الكروس اوفر داخل السوق المصري، تحمل اطلالة العام 2021.

1 – فيات X 500 موديل 2021

تعمل السيارة عبر محرك من 4 اسطوانات، بسعة 1400 سي سي، ينتج قوة قدرها 140 حصان، و 230 نيوتن/متر من عزم الدوران، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 6 سرعات، و من خلال تلك القدرات الفنية تتسارع السيارة من 0 لـ 100 خلال 9.8 ثانية، و جاءت السيارة بنسبة طول بلغت 4273 مم، و بعرض 1796 مم، مع مساحة تخزين تتسع لـ 351 لتر.

وتقدم السيارة فيات X 500 موديل 2021 عبر فئتين من التجهيزات و بقيمة قدرها :

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل POP STAR 2021 محرك 1400 سي سي تيربو بسعر 384,900 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل LOUNGE 2021 محرك 1400 سي سي تيربو بسعر 434,900 جنيه.

2 – فورد إيكو سبورت موديل 2021

تستمد السيارة فورد إيكو سبورت موديل 2021 قوتها من محرك 1000 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 123 حصان، و 170 نيوتن لكل متر من عزم الدوران، و تنتقل السرعة إلى العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، و تنطلق السيارة من 0 إلى 100 كم خلال 11.6 ثانية، مع نسبة استهلاك للوقود تقدر بـ 5.8 لتر/100 كم.

أسعار فئات السيارة فورد إيكو سبورت موديل 2021

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل TREND PLUS 2021 محرك 1000 سي سي تيربو بسعر 325,000 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل SPORT PLUS 2021 محرك 1000 سي سي تيربو بسعر 370,000 جنيه.

3 - مازدا CX 3 موديل 2021

تتسارع السيارة عبر علبة تروس أوتوماتيكية سداسية السرعات، بينما تستمد أوامر الانطلاق من محرك رباعي الاسطوانات، بسعة 1500 سي سيتمكن من إنتاج قوة تعادل 110 حصان، مع 144 نيوتن/متر من عزم الدوران.

و تقدم السيارة مازدا CX 3 موديل 2021 بقيمة قدرها

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل LUXURY 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 359,000 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل LUXURY PLUS 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 391,000 جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل SPORT 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 441,000 جنيه.

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل SPORT SAFETY 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 450,000 جنيه.

4 – نيسان جوك موديل 2021

تأتي السيارة بنسبة طول قدرها 4210 مم، و عرض 1.8 متر، مع ارتفاع يبلغ 1595 مم ، أما عند القدرات الفنية حيث يمكنها التسارع من نقطة السكون حتى تصل إلى 100 كم خلال 10.4 ثانية، و تنتقل السرعة للعجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي من 7 سرعات، و تستمد قوتها من محرك بسعة 1000 سي سي تيربو بقوة 115 حصان مع 200 نيوتن/متر من عزم الدوران.

أسعار فئات السيارة نيسان جوك موديل 2021

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل ACCENTA GRADE 2021 محرك 1000 سي سي تيربو بسعر 357.500 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل TEKNA GRADE 2021 محرك 1000 سي سي تيربو بسعر 381.500 جنيه.

الفئة الثالثة اوتوماتيك موديل TEKNA PERSO 2021 محرك 1000 سي سي تيربو بسعر 388.500 جنيه.

5 – اوبل كروس لاند موديل 2021

تحتوي السيارة اوبل كروس لاند موديل 2021 على محرك ثلاثي الاسطوانات، سعة 1200 سي سي تيربو، يولد قوة قدرها 110 حصان، و 205 نيوتن/متر من عزم الدوران، يعمل من خلال ناقل حركة أوتوماتيكي سداسي النقلات، يجعلها تتسارع من 0 لـ 100 خلال 11.8 ثانية، بينما يبلغ استهلاكها من الوقود بنسبة قدرها 5.4 لتر لكل 100 كم.

و تأتي السيارة اوبل كروس لاند موديل 2021 بقيمة قدرها

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل ELEGANCE 2021 محرك 1200 سي سي تيربو بسعر 334,990 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل TOP LINE 2021 محرك 1200 سي سي تيربو بسعر 364,990 جنيه.