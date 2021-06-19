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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

خاص| فاطمة كشري تكشف تطورات حالتها الصحية

فاطمة كشرى
فاطمة كشرى

كشفت الفنانة  فاطمة كشري، عن تطورات حالتها الصحية؛ بعد دخولها المستشفى بتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقالت فاطمة كشري، لـ"صدى البلد": "ما زلت في  المستشفي وأخضع للفحوصات الطبية، والاهتمام بي أصبح زائدا، وأشكر الرئيس السيسي على الاهتمام بحالتي".

وسبق أن كشف الفنان أشرف زكي، رئيس أكاديمية الفنون، ونقيب المهن التمثيلية، الحالة الصحية للفنانة فاطمة كشري.

 

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أشرف زكي يكشف تطورات الحالة الصحية لـ فاطمة كشري.. فيديو

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فاطمة كشري: استنجدت بالرئيس وربنا جبر بخاطري

وقال "زكي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، المُذاع عبر فضائية "أون إي": "صحة الفنانة فاطمة كشري مستقرة، وترسل لي فيديوهات وهي فرحانة ومبسوطة".

وأضاف: "إحنا بنشكر الدولة ونشكر الرئيس السيسي، كل شوية بنشوف لمسات عظيمة من السيد الرئيس"، مشيرا: "مش ملاحقين نوفي الرئيس حقه من الشكر والتقدير".

واستطرد: "الفنان عبدالرحمن أبو زهرة كان تعرض لوكعة صحية لكنه خرج من المستشفى وذهب لبيته.. والفنان شريف الدسوقي أيضا حالته مستقرة".

وسبق أن تحدثت الفنانة فاطمة كشري، عن حالتها الصحية، قائلة: إن صحتها في تحسن، موضحة: أنا متواجدة الآن داخل المستشفى لتلقي بروتوكول العلاج الصحيح.

وعن دعم الفنانين لها، قالت :" ناس كتير وقفت جمبي ربنا يبارك في عمرهم، منهم نهال عنبر ومديرة أعمال الفنان أحمد مكي التي قامت بزيارتي في منزلي".

وأكملت “فاطمة كشري” خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع على قناة “إكسترا نيوز”،:  :مديرة أعمال الفنان أحمد مكي تواجدت داخل منزلي وبعدها أمر الفنان أحمد مكي بتركيب تكييف لي من أجل التهوية، موضحة أن كلا من الفنان محمد هنيدي وأحمد السقا وكاملة أبو ذكري ومنة شلبي قاموا بالتواصل معها.

وكشفت عن تواجدها في مستشفى الشفاء وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي بتوفير الرعاية الصحية لها.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي رئيس اكاديمية الفنون محمد هنيدي الفنان شريف الدسوقي فاطمة كشرى الفنانة فاطمة كشري

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