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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بورشه كايين تستعرض قوتها على حلبة نوربورجرينج الاختبارية .. فيديو

بورشه كايين تسعرض
بورشه كايين تسعرض قوتها على حلبة نوربورجرينج الاختبارية

نشرت قناة CARSCOOPS المتخصصة في مجال استعراض السيارات مقطع فيديو عبر موقع YOUTUBE الشهير للنسخة بورشه كايين ، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، حيث استعرضت السيارة قوتها داخل حلبة نوربرجرينج الاختبارية.

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مجريات سباق التسارع لـ بورشه كايين كوبيه

 

استطاع السائق المحترف LARS KERN أن يستعرض مهارته بواسطة النسخة بورشه كايين كوبيه، حيث تمكن من قطع مسافة الحلبة الاختبارية، خلال فترة زمنية مدتها 7:38:925 دقيقة، ليتحدى بهذه السيارة المنعطفات القوية و المسافة المعهودة الخاصة بـ الحلبة الالمانية الشهيرة.

 

وتعد السيارة بورشه كايين كوبيه واحدة من أشهر اصدارات الصانع الألماني المخضرم، حيث تستمد قوتها من محرك ثماني الاسطوانات طراز V8، بسعة 4000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 541 حصان، و عزم أقصى للدوران يقدر بـ 768 نيوتن/متر، و تنتقل السرعة إلى العجلات عبر ناقل حركة تيبترونيك S مكون من 8 سرعات.

و تشير بعض التقارير أن النسخة الاختبارية قد خضعت لبعض الترقيات، و التي جعلتها تتمتع بقوة اكبر بمقدار 89 حصان، مع عزم دوران يزيد بنسبة 80 نيوتن/متر، و مع هذه الإمكانيات ترتفع القوة الاجمالية لتصل إلى 631 حصان، بالإضافة إلى عزم دوران يقدر بـ 850 نيوتن/متر.

 

و يذكر أن بورشه كايين قد كشفت مؤخرا عن سيارتها 911 GT3 موديل 2022، حيث زودت تلك النسخة الرياضية بمحرك سداسي الأسطوانات V6، بسعة 4000 سي سي، بقوة 502 حصان، و 469 نيوتن/متر، حيث تصل سرعتهخا القصوى لـ 317 كيلومتر في الساعة.

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