إبادة جماعية.. مظاهرات لعزل رئيس البرازيل بسبب نصف مليون وفاة بـ كورونا

نزل الآلاف إلى الشوارع في جميع أنحاء البرازيل، يوم السبت، للاحتجاج على استجابة الرئيس جايير بولسونارو لوباء فيروس كورونا، وانتقدوا الزعيم لعدم حصوله على لقاحات كورونا بالسرعة الكافية والتشكيك في الحاجة إلى ارتداء الأقنعة.

وبحسب "رويترز"، تجاوزت البرازيل 500 ألف حالة وفاة بسبب فيروس كورونا، يوم السبت ، وفقًا لوزارة الصحة، وهي أعلى حصيلة وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة.

وتواجه حكومة البرازيل انتقادات شديدة لضياع فرص مبكرة لشراء لقاحات كورونا. قالت شركة "فايزر" لصناعة الأدوية إنها لم تتلق أي رد على عروض بيع اللقاحات للحكومة بين أغسطس ونوفمبر من العام الماضي.



ولم يرد المكتب الصحفي لرئيس البرازيل بولسونارو على طلب التعليق. تظهر بيانات وزارة الصحة أن 11٪ فقط من البرازيليين حصلوا على التطعيم الكامل بـ"لقاحات كورونا" و 29٪ تلقوا الجرعة الأولى.

وذكرت وسائل الإعلام البرازيلية أن الاحتجاجات قد نُظمت في جميع الولايات الـ 26 بالإضافة إلى العاصمة برازيليا.

بولسونارو والإبادة الجماعية

وصف العديد من المتظاهرين مقتل 500.000 بأنه شكل من أشكال الإبادة الجماعية التي نفذتها الحكومة ضد الشعب البرازيلي. وهتفوا وقرعوا الطبول ورفعوا لافتات تطالب بإقالة بولسونارو من منصبه.

كتب أحد المتظاهرين في وسط مدينة ساو باولو:"نصف مليون سبب للإطاحة ببولسونارو".

بينما وعد المنظمون بأكبر مظاهرات حتى الآن في أكثر من 300 مدينة، لم يبد أن التجمعات في ريو دي جانيرو وبرازيليا صباح السبت أكبر من الاحتجاجات الكبرى الأخيرة في 29 مايو.

تحقق لجنة خاصة من مجلس الشيوخ في استجابة إدارة بولسونارو لوباء فيروس كورونا، وتسليط الضوء على الجهود المتأخرة للحصول على لقاحات كورونا مع إعطاء الأولوية للعلاجات غير المثبتة.

في الشهر الماضي، أظهر استطلاع للرأي أن شعبية بولسونارو قد تراجعت إلى مستويات متدنية جديدة حيث قال 24٪ فقط من البرازيليين إن إدارته "جيدة" أو "عظيمة". وأظهر الاستطلاع نفسه أن منافس بولسونارو اليساري الرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا سيفوز في جولة الإعادة إذا أجريت انتخابات 2022 اليوم.