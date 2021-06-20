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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بالخطأ.. سُم فئران يُنهي حياة ربة منزل في سوهاج

ارشيفية
ارشيفية

لقيت ربة منزل في بداية العشرينات من العُمر، مصرعها عقب تناولها سُم فئران عن طريق الخطأ، حيث انها لم تغسل يداها عقب وضع السُم بعدة أماكن مُتفرقة بمنزل أسرتها بقرية الكولا بمركز أخميم شرقي محافظة سوهاج، ثم تناولت الطعام؛ ما تسبب في إصابتها بتسمم غذائي وإلفاظها انفاسها الأخيرة.

 

وتعود أحداث الواقعة ، عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة أخميم يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول المدعوة (أيه. ا. م - ٢٣ سنه - ربة منزل  - وتقيم بقرية الكولا بدائرة المركز)، جثة هامدة إدعاء تسمم غذائي.

 

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وبالانتقال والفحص وبسؤال والدها (إبراهيم. م. م - ٦٤ سنه - عامل - ويقيم بذات الناحية)، قرر تناول نجلته المذكورة سُم فئران عن طريق الخطأ؛ حيث انها لم تغسل يداها عقب وضع السُم بعدة أماكن مُتفرقة بمنزل أسرتها، ثم تناولت الطعام؛ ما تسبب في إصابتها بتسمم غذائي وإلفاظها انفاسها الأخيرة.

 

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أخميم المركزي؛ تحت تصرف النيابة العامة؛ حتى بيان سبب الوفاة بتقرير الطب الشرعي.

 

تحرر المحضر اللازم بالواقعة ، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج س م فئران الخطأ إخميم س م

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