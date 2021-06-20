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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاركت بحدث رئاسي واختارتها فوربس.. تعرف علي غادة والي زوجة حسن أبو الروس

غادة والي وحسن أبو
غادة والي وحسن أبو الروس

تصدر اسم مصممة الجرافيك الشابة غادة والي، محرك البحث جوجل منذ إعلان زواجها أمس من الممثل حسن أبو الروس، وإقامة حفل زفافهما بحديقة ترفيهية بحضور عدد كبير من نجوم الفن. 

غادة والي وحسن أبو الروس 

معلومات عن الشابة غادة والي

ويبحث الجمهور عن غادة والي التي كان خبر زواجها من حسن أبو الروس مفاجأة غير معلن عنها، وشهد حفل زفافهما عدد من الفقرات الترفيهية مثل ارتياد الألعاب في الملاهي.

 

وغادة والي هي مصممة جرافيك عالمية اختيرت ضمن أفضل مصممي الجرافيك في العالم عام 2017، وتبلغ من العمر 32 عاما. 

 

اختارت مجلة فوربس العالمية غادة والي لتكون من أكثر الشخصيات المؤثرة في العالم تحت سن الثلاثين لعام 2017، وهي أصغر متحدثة عربية في Ted Global.

 

احتفت مصر بغادة والي من قبل بعد مشاركتها أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي في منتدى شباب العالم وتقديمها أفكار واعدة تبناها الرئيس وطالب مجلس الوزراء بتبني فكرتها لتنشيط السياحة في الأقصر باستخدام رسوم من عهد القدماء المصريين. 

 

وأوضحت غادة والي في عرضها أمام الرئيس السيسي كيفية استخدام الجرافيك والاستعانة به في توثيق التراث المصري وتطوير مناهج التعليم.

 

وقالت غادة والي في حوارات تلفزيونية لها، إنها تحب الرسم وترسم بالطعام والصلصة والمواد الطبيعية، وهي خريجة الجامعة الألمانية. 

 

وقدمت غادة والي على منحة ساعدتها على السفر إلى إيطاليا والحصول على الماجستير، وفازت بالعديد من الجوائز العالمية في تخصصها. 

غادة والى حسن أبو الروس زواج حسن أبو الروس 100وش فوربس

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