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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تعرف على حقيقة اكتشاف سلالة "جزائرية" لفيروس كورونا

تفشي كورونا في الجزائر
تفشي كورونا في الجزائر

نفى مدير الأنشطة الطبية بمستشفى مصطفى باشا بالجزائر، رشيد بلحاج، وجود سلالة متحورة محلية من فيروس كورونا “كوفيد-19” بالبلاد.

 

وحسب قناة "النهار" الجزائرية، قال بلحاج، إن التحقيقات بشأن الوضع الوبائي أثبتت عدم وجود سلالة جزائرية من فيروس كورونا.

 

جاء ذلك بعد أن قال الأستاذ المساعد في علم الأوبئة بمستشفى الهادي فليسي، الدكتور محمد زروال،  في حوار لإذاعة سطيف، إنه تم تسجيل سلالات متحورة جزائرية. 

 

وأضاف زروال: “لدينا سلالات جزائرية لأن الفيروس في تطوره الطبيعي يتأقلم مع البيئة”.

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