على معلول يحتفل بفوز الأهلى علي الترجى.. ومتابع: قسوت علي أبناء بلدك

نشر على معلول لاعب النادى الاهلى، عدة صور له من مباراة الفريق أمس أمام نادى الترجى التونسي فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، وذلك عبر حسابه علي موقع انستجرام.

وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وجاءت أبرز التعليقات كالاتى: “ربنا يجعل العاشره من نصيبنا - علولو - لقد قسوت علي ابناء بلدك يا معلول”.



وحقق فريق الأهلي، فوزا على نظيره فريق الترجي بهدف دون رد فى المباراة التى أقيمت على ملعب حمادي العقربي برادس فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا ليخوض الفريقان مباراة الإياب فى القاهرة يوم السبت القادم.

وحرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، الذي يترأس بعثة فريق الكرة في تونس، على تهنئة اللاعبين في غرفة الملابس، عقب انتهاء مباراة الترجي التونسي في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وأثنى الخطيب على الأداء المميز الذي قدمه اللاعبون في المباراة، مشيدًا بالروح القتالية العالية في مواجهة أمس.

كما طالب الخطيب اللاعبين بالتركيز في مباراة العودة بالقاهرة، التي وصفها بالشوط الثاني، من أجل حسم بطاقة التأهل إلى الدور النهائي بالبطولة.