السعودية.. الشؤون الإسلامية تعلن تحديث كافة البروتوكولات الصحية في المساجد

أصدرت وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، قرارا بتحديث كافة البروتوكولات الصحية في المساجد والجوامع بعموم مناطق المملكة، ووجّهت الوزارة فروعها لاعتماد الإجراءات الجديدة التي تنص على:

- العمل بجميع بروتوكولات الوقاية من فيروس كورونا في المساجد، المعتمدة من هيئة الصحة العامة

- الالتزام بالإجراءات الوقائية كافة، ومن ذلك لبس الكمامة، وإحضار السجادة الخاصة، وعدم التزاحم عند دخول المسجد والخروج منه.

- إبقاء مسافة "متر ونصف" بين المصلين، وإلغاء اشتراط ترك صف فارغ بين كل صفين.

- إلغاء تقليص مدة الانتظار بين الأذان والإقامة، والالتزام بالمدة المعتمدة سابقاً على النحو التالي: (20) دقيقة لجميع الفروض، و(25) دقيقة في صلاة الفجر، و(10) دقائق في صلاة المغرب.

- الإبقاء على فتح المساجد لصلاة الجمعة قبل أذان الجمعة بساعة وإغلاقها بعد الصلاة بـ (30) دقيقة.

- إلغاء تحديد مدة إقامة خطبة الجمعة وصلاتها بـ (15) دقيقة، مع مراعاة عدم الإطالة في الخطبة اتباعاً للسنة.

- إعادة المصاحف إلى المساجد، مع حث المصلين على إحضار مصاحفهم معهم.

- السماح بإلقاء المحاضرات والدروس في المساجد مع الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي، وأن تكون المدة متوافقة مع مدة فتح المسجد.

- إلغاء التوجيه السابق بإزالة برادات وثلاجات المياه من المساجد.

وحثت الوزارة السعودية الجميع على التقيد بالبروتوكولات الصحية المحدثة من هيئة الصحة العامة، داعية إلى التعاون معها في حال رصد أي تقصير أو تراخٍ في تطبيق البروتوكولات الصحية المحدثة.