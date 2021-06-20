عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبيرة تغذية علاجية تقدم نصائح مهمة للتعامل مع السيلوليت

هبة جمال خبيرة التغذية
هبة جمال خبيرة التغذية العلاجية

كشفت هبة جمال خبيرة التغذية العلاجية، طرق التخلص من السيلوليت، وطريقة تكوينه، موضحة أن السيلوليت عبارة عن تكتلات دهنية موجودة تحت طبقة الجلد، وهناك كثيرون لا يعرفونها ولا يعرفون خطورتها.

 

وقالت جمال، في حوارها مع الإعلامية أمينة شلباية، مقدمة برنامج «في أيد أمينة»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد 2»، مساء اليوم الأحد، إن ظهور السلوليت يرجع جزء منه لعامل وراثي، وأخر بسبب نقص بعض الفيتامينات وخصوصا فيتامين سي.

وأشارت إلى أن السيلوليت عبارة عن تجمع للدهون تحت سطح الجلد، وتشكل هذه التجمعات على الجلد ما يشبه الدمامل الصغيرة جدًا، والمظهر الناتج عنها يشبه الشكل الخارجي لـ قشرة البرتقال.

وتابعت هبة جمال خبيرة التغذية العلاجية، أن السيلوليت يصيب ما يقارب 90% من النساء ما بعد سن المراهقة، وأنه أكثر شيوعًا عند النساء منه عند الرجال، لافتة إلى أنه تناول الشوربة عامل مهم في محاربة هذا الأمر. 

وأكملت هبة جمال خبيرة التغذية العلاجية، أن تناول الخضروات الورقية، ومنها السبانخ والباذنجان، والعامل النفسي في غاية الأهمية في هذا الأمر.


على جانب قدمت الإعلامية أمينة شلباية خبير التجميل والموضة، عدة نصائح هامة للحفاظ على بشرة المرأة، مؤكدة أن هناك أمورا في غاية الأهمية يجب الحذر منها تسبب مشاكل للبشرة دون أن نشعر.

وأضافت أمينة شلباية، أن :«أي حاجة تكتري منها تنقلب ضدها، ونظارات الشمس اللي بنلبسها بكثرة ممكن تؤذي البشرة وهذا موضوع كثيرين لا يعرفونه».

وتابعت مقدمة برنامج «في أيد أمينة»، أنه :«كمان كيس المخدة اللي بنام عليها وعدم تغيره وتنظيفة في غاية الخطورة على البشرة، والتكيفات ممكن تعمل جفاف للبشرة، والتكشير وعدم لعب الرياضة أيضا أمور يجب الحذر منها».


وأكملت الإعلامية أمينة شلباية خبير التجميل والموضة، أنه الموابيل على الوجهة أثناء الرد على الاتصال يسبب مشاكل للبشرة، و"لو عايزين بشرة جميلة محتاجين نلتزم ونخلي بالنا من التفاصيل دي".

التغذية العلاجية شاشه صدي البلد الخضروات الورقية تناول الخضروات خبيرة التغذية العلاجية في أيد أمينة أمينة شلباية السيلوليت هبة جمال خبيرة التغذية العلاجية الإعلامية أمينة شلباية عامل وراثي تغذية العلاجية سن المراهقة

موضوعات متعلقة

خبيرة تجميل : كريمات التفتيح تعمل على علاج الانتفاخات وإخفاء حب الشباب

ترشيحاتنا

بالاسم ورقم الجلوس .. ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية في القليوبية

"واشنطن بوست": سلسلة أزمات كارثية تهدد انتخابات إثيوبيا

طبيب: سلالة دلتا أسرع انتشارا من نظائرها لسلالات كورونا بنسبة 60%

الأزهر: اللاجئون يعيشون أزمات مضاعفة وعلى المجتمع الدولي دعمهم

الأزهر: اللاجئون يعيشون أزمات مضاعفة وعلى المجتمع الدولي دعمهم وحمايتهم

خالد قمر يكشف حقيقة رحيله عن الاتحاد السكندري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من "الأوقاف" بشأن صلاة عيد الأضحى المبارك

الحب مش مضمون.. رامي وحيد: عبلة كامل كلمتني عن الزواج أكثر من أمي..وتركة أبويا الفنية ثقيلة جدا

عقوبات مغلظة .. قرار صارم من الكاف ضد الترجي بعد أحداث مباراة الأهلي

صدمة لـ إكرامي .. مفاجأة في تشكيل بيراميدز أمام الرجاء المغربي

بعد تصديق الرئيس.. تحليل مفاجئ بالعمل وغرامة 200 ألف جنيه لـ متعاطي المخدرات

للاطمئنان على صحته.. عماد متعب يستعد للسفر إلى أوروبا في رحلة علاجية

شريف دسوقي يبدأ أولى خطوات العودة للتمثيل

تأجيل دعوى شطب مرتضى منصور من نقابة المحامين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عيد الأب 2021 .. سر إعلانه وطرق الإحتفال به

طريقة عمل الزيتون المخلل .. 5 وصفات مختلفة

صد هجوم بحري| ختام المناورة "رعد- 5" بالمنطقة الشمالية العسكرية.. صور

بإطلالة جريئة.. نور الزاهد تستعرض رشاقتها على إنستجرام

فيديو

في يومهم العالمي.. ماذا قال الرئيس السيسي عن اللاجئين إلى مصر؟ "فيديوجراف"

سمكة السيلاكانث النادرة.. بحجم الإنسان وتتكاثر بعد الخمسين "فيديوجراف"

فيديوجراف |تزين بأخلاق النهايات.. ارتباط نجوم لم يكتمل بالزواج

فيديوجراف.. ضربة دولية كبرى لـ إثيوبيا وحكومة آبي أحمد

المزيد

ساحة رأي

جمال قرين يكتب: 7سنوات من العرق والجهد والدم

غادة جابر تكتب: دبلوماسية مصرية قوية في 7 سنوات رغم التحديات

هبة مصطفي تكتب: المصفاه الإلكترونية

ضد المنطق.. تحت مستوى الرادار

د. سلامة عمر يكتب: الأمانة العلمية فضيلة إنسانية لحفظ حقوق الباحثين

محمد أبوزيد محمد يكتب: محمد حسين يعقوب: الشاهد أم الجاني ؟ 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

لائحة إسترشادية لواضع اللائحة الإسترشادية

هويدا دويدار

ماذا سيكتب التاريخ؟

د.مجدي بدران

من أسرار العرق

د.سالم الكتبي

«بايدن» وحشد «الأطلسي» ضد الصين

أحمد فرغلى رضوان

عاش يا كابتن.. ما هذا الجمال

إسلام كمال

لا تنسوا جرائم الإستبن!

محمد خالد أبو النور - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

«التنسيقية».. ثلاثة أعوام من الإنجازات

طه أحمد طه - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

تجربة التوافق

اﻟﻤﺰﻳﺪ