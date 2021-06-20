خبيرة تغذية علاجية تقدم نصائح مهمة للتعامل مع السيلوليت

كشفت هبة جمال خبيرة التغذية العلاجية، طرق التخلص من السيلوليت، وطريقة تكوينه، موضحة أن السيلوليت عبارة عن تكتلات دهنية موجودة تحت طبقة الجلد، وهناك كثيرون لا يعرفونها ولا يعرفون خطورتها.

وقالت جمال، في حوارها مع الإعلامية أمينة شلباية، مقدمة برنامج «في أيد أمينة»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد 2»، مساء اليوم الأحد، إن ظهور السلوليت يرجع جزء منه لعامل وراثي، وأخر بسبب نقص بعض الفيتامينات وخصوصا فيتامين سي.

وأشارت إلى أن السيلوليت عبارة عن تجمع للدهون تحت سطح الجلد، وتشكل هذه التجمعات على الجلد ما يشبه الدمامل الصغيرة جدًا، والمظهر الناتج عنها يشبه الشكل الخارجي لـ قشرة البرتقال.

وتابعت هبة جمال خبيرة التغذية العلاجية، أن السيلوليت يصيب ما يقارب 90% من النساء ما بعد سن المراهقة، وأنه أكثر شيوعًا عند النساء منه عند الرجال، لافتة إلى أنه تناول الشوربة عامل مهم في محاربة هذا الأمر.

وأكملت هبة جمال خبيرة التغذية العلاجية، أن تناول الخضروات الورقية، ومنها السبانخ والباذنجان، والعامل النفسي في غاية الأهمية في هذا الأمر.



على جانب قدمت الإعلامية أمينة شلباية خبير التجميل والموضة، عدة نصائح هامة للحفاظ على بشرة المرأة، مؤكدة أن هناك أمورا في غاية الأهمية يجب الحذر منها تسبب مشاكل للبشرة دون أن نشعر.

وأضافت أمينة شلباية، أن :«أي حاجة تكتري منها تنقلب ضدها، ونظارات الشمس اللي بنلبسها بكثرة ممكن تؤذي البشرة وهذا موضوع كثيرين لا يعرفونه».

وتابعت مقدمة برنامج «في أيد أمينة»، أنه :«كمان كيس المخدة اللي بنام عليها وعدم تغيره وتنظيفة في غاية الخطورة على البشرة، والتكيفات ممكن تعمل جفاف للبشرة، والتكشير وعدم لعب الرياضة أيضا أمور يجب الحذر منها».



وأكملت الإعلامية أمينة شلباية خبير التجميل والموضة، أنه الموابيل على الوجهة أثناء الرد على الاتصال يسبب مشاكل للبشرة، و"لو عايزين بشرة جميلة محتاجين نلتزم ونخلي بالنا من التفاصيل دي".