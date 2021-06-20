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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

في نسخته الأولى.. منافسات قوية في مسابقات التزلج على الماء بمهرجان الجونة

المدير التنفيذي للقطاع
المدير التنفيذي للقطاع التجاري

قال محمد عاشور ، المدير التنفيذي للقطاع التجاري وإدارة تطوير الأعمال بمدينة الجونة ، إن الهدف الرئيسي لنا استقطاب السياحة العالمية ، وأن مصر قادرة على تغطية الأحداث العالمية والمهمة .

 

وأضاف " عاشور ، خلال حواره ببرنامج الآن ، المذاع على فضائية اكسترا نيوز ، أننا نرسل رسالة للعالم كله أن مصر آمنة وندعوكم لزيارة البحر الأحمر ومشاهدة جمال الجونة .

 

وأشار إلى أن هناك منافسة قوية فى مسابقات التزلج على الماء بمهرجان الجونة للرياضات المائية ،لافتا إلى أن جميع الرياضات ايجابية .

 

وتابع أن جميع الحكام واللاعبين كانوا سعداء بالمستوى الاحترافي، الذي قام عليه الحدث ، منوها إلى أن ردود الأفعال على المهرجان كانت ايجابية جدا وهو ما يشجعنا على التكملة فيما هو قادم .

 

الرياضات المائية فعاليات مهرجان الجونة للألعاب المائية مهرجان الجونة السياحة العالمية

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