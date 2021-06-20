في نسخته الأولى.. منافسات قوية في مسابقات التزلج على الماء بمهرجان الجونة

قال محمد عاشور ، المدير التنفيذي للقطاع التجاري وإدارة تطوير الأعمال بمدينة الجونة ، إن الهدف الرئيسي لنا استقطاب السياحة العالمية ، وأن مصر قادرة على تغطية الأحداث العالمية والمهمة .

وأضاف " عاشور ، خلال حواره ببرنامج الآن ، المذاع على فضائية اكسترا نيوز ، أننا نرسل رسالة للعالم كله أن مصر آمنة وندعوكم لزيارة البحر الأحمر ومشاهدة جمال الجونة .

وأشار إلى أن هناك منافسة قوية فى مسابقات التزلج على الماء بمهرجان الجونة للرياضات المائية ،لافتا إلى أن جميع الرياضات ايجابية .

وتابع أن جميع الحكام واللاعبين كانوا سعداء بالمستوى الاحترافي، الذي قام عليه الحدث ، منوها إلى أن ردود الأفعال على المهرجان كانت ايجابية جدا وهو ما يشجعنا على التكملة فيما هو قادم .