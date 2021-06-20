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رئيس التحرير
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برلمان

وزير الأوقاف: جيش مصر يحمي ولا يبغي ..والبناء الاقتصادي للدولة هو قوتها

الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنّ البناء السياسي واحد من اهم مفاهيم اعمدة البناء السياسي، مشيدا بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع وزراء الاعلام العرب وحديث عن ثوابت السياسة المصرية.

 

جاء ذلك خلال مشاركته في الحوار الوطني المفتوح مع قيادات وشباب حزب مستقبل وطن، بمقر الحزب بالقاهرة حول مفهوم اعمدة بناء الدولة المصرية والأسس والمرتكزات التي تقوم عليها الدولة المصرية في كافة المجالات.

 

وقال جمعة، إن حديث الرئيس ينبغي ان يدرس داخليا وخارجيا، خاصة عندما تحدث أن قوتنا وجيشنا لحماية امننا وليس للاعتداء، مشيرا إلى أنه عندما كانت الأحداث مشتعلة في ليبيا، قال الرئيس حينها  إن الجيش المصري رشيد يحمي ولا يبغي، مؤكدا أن مصر محدش يقدر يكسر عينها.

 

ولفت وزير الأوقاف إلى أن جيش قوي واقتصاد قوي يعني دولة ذات مكانة ومواطن ذا كرامة، والرئيس يركز على تلك الهدفين، مضيفا أن رجل ضعيف في دولة قوية افضل من رجل قوي في دولة ضعيفة لأن الاول يستطيع أن يحصل على حقوقه في ظل قوة الدولة، على عكس الثاني الذي لم تتمكن الدولة الضعيفة التي يعيش بها من حفظ حقوقه.

 

واكد جمعة، على أهمية البناء الاقتصادي، حيث أنه لايمكن وجود دولة قوية دون أن تملك اقواتها، لان الدولة التي لا تملك اقواتها لا تملك كلماتها، لافتا إلى أن الدولة المصرية لم تعد مشغولة الأن بمساعدات من قريب أو من بعيد، حيث اصبحت مصر تعتمد على الله وعلى سواعد ابنائها.

 

واستكمل:" اي صحوة لأمة لاتنتج اقواتها وغذائها.. لن يحترم الناس ديننا ما لم نتفوق في أمور دنيانا، فان تفوقنا في امور دنيانا احترم الناس ديننا"، موضحا أنه في زيارة له لاحدى الدول وجد بها أن اكثر من 90% من العمالة المصرية يعملون استاذة جامعات، واطباء ومهندسين ومعلمين

 

وشارك في الندوة عدد من قيادات الحزب ونوابه، أبرزهم المهندس أشرف رشاد زعيم الأغلبية البرلمانية، الأمين العام، نائب أول رئيس الحزب، وأمانات المحافظات، وعبد الهادي القصبي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن ، ومحمد صلاح أبوهميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري.

 

ورحب المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام لحزب مستقبل الوطن والنائب الأول له، وزعيم الأغلبية البرلمانية، بتواجد الوزير في ندوة حزب مستقبل وطن.

 

يأتي ذلك في ضوء ورش العمل التي تعقد بمقر الحزب للحوار المتواصل بين قيادات ونواب وأعضاء الحزب مع ممثلي السلطة التنفيذية، والتطرق لجميع القضايا التي تهم المواطن والنقاش حولها من أجل أن تكون على طاولة نقاش الحكومة دائمًا.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الأوقاف حماية الدولة المصرية السياسة المصرية مختار جمعة وزراء الإعلام العرب

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