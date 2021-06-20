عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الحكومة تحذر: مصادرة أي "توك توك" غير مرخص خلال تلك الفترة

المستشار نادر سعد
المستشار نادر سعد

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المكون المالي شكل عائقا أمام ترخيص التوك توك، موضحًا أن رئيس الوزراء وجه بوضع تيسيرات ومحفزات لأصحاب "التوك توك" لتقنين أوضاعهم وترخيص مركباتهم، مع مراعاة أن تكون هناك قيمة محددة مقطعة مخفضة للترخيص لترغيب هؤلاء المواطنين فى تقنين أوضاعهم، لافتًا إلى أن هناك 2.5 إلى 3 ملايين توك توك في شوارع مصر.

 

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية"TEN"، اليوم الاثنين، أنه عقب انتهاء الفترة المحددة لتسجيل وترخيص التوك توك التي قد تستغرق عاما، سيتم مصادرة أي توك توك لم يتم تسجيله أو ترخيصه أو تقنين وضعه بعد هذه الفترة.

 

وتابع المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن ترخيص التوك توك يمنح حزمة من المزايا تتمثل في التأمين على صاحبه وحصوله على معاش، منوهًا بأن أي شخص مالك للتوك توك يريد استبداله بسيارة ميني فان، يحصل على السيارة بسعر مخفض وبتقسيط بفائدة 3%، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل مبادرة استبدال التوك توك بالميني فان.

 

ونوه، بأن هناك قرارا بمنع استيراد التوك توك منذ فترة كبيرة، ولكن هناك “صنبور” من التكاتك يتم تصنيعها محليًا، مشيرًا إلى أنه سيتم إجبار المصانع على عدم خروج أي توك توك جديد دون تسجيل وترخيص.

 

ومن جانبه قال الإعلامي نشأت الديهي، إنه وفقًا لمعلوماته مصر يوجد بها نحو 7 ملايين توك توك، 10 % فقط حصل على رخصة رسمية، مشددًا على أن التوك توك يسبب تلوثا وزحاما وعشوائية واضحة، ولكنه يوفر فرص عمل للبعض، معقبًا: "فاتح بيوت ناس" .

 

وأردف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن الدولة تسعى لتحسين وتجويد ورفع كفاءة التوك توك بتحويله لسيارة ميني فان بالغاز الطبيعي "التمناية" أو إنتاج توك توك مصري يعمل بالكهرباء.

 

وتابع، أن الحكومة المصرية أعلنت دخول التوك توك ضمن مبادرة إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، مشيرًا إلى أن الدولة اتجهت نحو الهدف الأسمى وتريد عمل إصلاح جذري بتقنين أوضاع التوك توك ومبادرة استبدال التوك توك بالميني فان، مشددًا على أن هذا القرار صائب من الحكومة.

الحكومة تكاتك نشأت الديهي التوك توك الوزراء نادر سعد

ترشيحاتنا

أسعار فئات رينو ميجان موديل 2021 في مصر| صور

أسهل الطرق لنقل الصور والبيانات بين أجهزة الآيفون

نقيب الزراعيين: ثورة 30 يونيو نقلة نوعية في القطاع الزراعي

الصحة: طاقة فاكسيرا الإنتاجية تصل 3 ملايين جرعة من اللقاحات يوميا

شوقي علام: الإفتاء تعاملت بذكاء وحكمة مع قضايا العصر والمسائل المستجدة

رئيس قسم المناعة يكشف حقيقة ظهور الموجة الرابعة لـ كورونا في مصر..فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد حسام ميدو ينشر صورا جديدة من إجازته الصيفية.. شاهد

الحب مش مضمون.. رامي وحيد: عبلة كامل كلمتني عن الزواج أكثر من أمي..وتركة أبويا الفنية ثقيلة جدا

قرار عاجل من "الأوقاف" بشأن صلاة عيد الأضحى المبارك

صدمة لـ إكرامي .. مفاجأة في تشكيل بيراميدز أمام الرجاء المغربي

عقوبات مغلظة .. قرار صارم من الكاف ضد الترجي بعد أحداث مباراة الأهلي

أحمد موسى: الإخوان انتقلوا إلى هذه الدولة بعد مغادرتهم تركيا وقطر.. فيديو

تأجيل دعوى شطب مرتضى منصور من نقابة المحامين

ضوابط صلاة عيد الأضحى .. الأوقاف تحدد 11 شرطا لفتح المساجد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عيد الأب 2021 .. سر إعلانه وطرق الإحتفال به

طريقة عمل الزيتون المخلل .. 5 وصفات مختلفة

صد هجوم بحري| ختام المناورة "رعد- 5" بالمنطقة الشمالية العسكرية.. صور

بإطلالة جريئة.. نور الزاهد تستعرض رشاقتها على إنستجرام

فيديو

فيديو جراف | سرطان الجلد .. عارضة أزياء تحكي معاناتها مع المرض

السيسي تبنى أفكارها..من هي غادة والي زوجة حسن أبو الروس؟.. فيديو جراف

في يومهم العالمي.. ماذا قال الرئيس السيسي عن اللاجئين إلى مصر؟ "فيديوجراف"

سمكة السيلاكانث النادرة.. بحجم الإنسان وتتكاثر بعد الخمسين "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

دعاء علي تكتب: مدارس السوشيال ميديا للجميع

جمال قرين يكتب: 7سنوات من العرق والجهد والدم

غادة جابر تكتب: دبلوماسية مصرية قوية في 7 سنوات رغم التحديات

هبة مصطفي تكتب: المصفاه الإلكترونية

ضد المنطق.. تحت مستوى الرادار

د. سلامة عمر يكتب: الأمانة العلمية فضيلة إنسانية لحفظ حقوق الباحثين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: السبعة وعودة الصراع الأيديولوجى

المستشار أسـامة الصعيدي

لائحة إسترشادية لواضع اللائحة الإسترشادية

هويدا دويدار

ماذا سيكتب التاريخ؟

د.مجدي بدران

من أسرار العرق

د.سالم الكتبي

«بايدن» وحشد «الأطلسي» ضد الصين

أحمد فرغلى رضوان

عاش يا كابتن.. ما هذا الجمال

إسلام كمال

لا تنسوا جرائم الإستبن!

محمد خالد أبو النور - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

«التنسيقية».. ثلاثة أعوام من الإنجازات

اﻟﻤﺰﻳﺪ