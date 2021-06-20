الحكومة تحذر: مصادرة أي "توك توك" غير مرخص خلال تلك الفترة

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المكون المالي شكل عائقا أمام ترخيص التوك توك، موضحًا أن رئيس الوزراء وجه بوضع تيسيرات ومحفزات لأصحاب "التوك توك" لتقنين أوضاعهم وترخيص مركباتهم، مع مراعاة أن تكون هناك قيمة محددة مقطعة مخفضة للترخيص لترغيب هؤلاء المواطنين فى تقنين أوضاعهم، لافتًا إلى أن هناك 2.5 إلى 3 ملايين توك توك في شوارع مصر.

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية"TEN"، اليوم الاثنين، أنه عقب انتهاء الفترة المحددة لتسجيل وترخيص التوك توك التي قد تستغرق عاما، سيتم مصادرة أي توك توك لم يتم تسجيله أو ترخيصه أو تقنين وضعه بعد هذه الفترة.

وتابع المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن ترخيص التوك توك يمنح حزمة من المزايا تتمثل في التأمين على صاحبه وحصوله على معاش، منوهًا بأن أي شخص مالك للتوك توك يريد استبداله بسيارة ميني فان، يحصل على السيارة بسعر مخفض وبتقسيط بفائدة 3%، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل مبادرة استبدال التوك توك بالميني فان.

ونوه، بأن هناك قرارا بمنع استيراد التوك توك منذ فترة كبيرة، ولكن هناك “صنبور” من التكاتك يتم تصنيعها محليًا، مشيرًا إلى أنه سيتم إجبار المصانع على عدم خروج أي توك توك جديد دون تسجيل وترخيص.

ومن جانبه قال الإعلامي نشأت الديهي، إنه وفقًا لمعلوماته مصر يوجد بها نحو 7 ملايين توك توك، 10 % فقط حصل على رخصة رسمية، مشددًا على أن التوك توك يسبب تلوثا وزحاما وعشوائية واضحة، ولكنه يوفر فرص عمل للبعض، معقبًا: "فاتح بيوت ناس" .

وأردف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن الدولة تسعى لتحسين وتجويد ورفع كفاءة التوك توك بتحويله لسيارة ميني فان بالغاز الطبيعي "التمناية" أو إنتاج توك توك مصري يعمل بالكهرباء.

وتابع، أن الحكومة المصرية أعلنت دخول التوك توك ضمن مبادرة إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، مشيرًا إلى أن الدولة اتجهت نحو الهدف الأسمى وتريد عمل إصلاح جذري بتقنين أوضاع التوك توك ومبادرة استبدال التوك توك بالميني فان، مشددًا على أن هذا القرار صائب من الحكومة.