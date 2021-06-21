حقيقة انخفاض أسعار الذهب بسبب لقاحات كورونا

كشفت رانيا يعقوب خبير اقتصاد أسواق المال، حقيقة ما تردد عن انخفاض أسعار الذهب بسبب توفر لقاحات كورونا خلال الفترة الأخيرة.

وقالت يعقوب: “كان من المفترض مع عودة التعافي مرة أخرى وارتفاع معدلات التلقيح ضد فيروس كورونا وعودة جزء من جانب الطلب وفتح الأنشطة الإقتصادية، أن نجد عودة للنشاط الإقتصادي، لكن بعد السياسات التي اتخذتها أغلب الحكومات مثل سياسات التيسير الكمي وضخ سيولة في الأسواق خلال العام الماضي لمواجهة تبعيات أزمة كورونا التي أثرت بعنف على أغلب الاقتصاديات، أدت إلى توقع ارتفاع معدلات التضخم بصورة كبيرة”.

ونوهت رانيا يعقوب إلى أنه ليس بالضرورة أن يكون اتجاه هذا التعافي سلبيًا بالنسبة لأسعار الذهب.

واستقرت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات أمس الأحد 20 يونيو 2021 على مستوي الأعيرة الذهبية.

أسعار الذهب فى مصر، بلغ سعر الجرام من عيار 24 الأعلي فئة بين الذهب نحو 873 جنيها .

وشهدت أسعار الذهب فى مصر استقرارا، وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا نحو 764 جنيها.

ووصل سعر الجرام من عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهبة إلي 655 جنيها.



وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6112 جنيها

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1781.96 دولار للأوقية الواحد



وشهدت أسعار الذهب محليا تراجعا خلال الثلاث أيام الماضية بقيمة 20 جنيها فى الجرام الواحد

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.