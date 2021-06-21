امرأة قوية .. صابرين تكشف لـ صدى البلد تفاصيل دورها فى مسلسل حلم

كشفت الفنانة صابرين عن تفاصيل دورها ضمن أحداث مسلسل “ حلم ” ، والذى تعاقدت على بطولته مؤخراً .

حيث أكدت “ صابرين ” فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، انها تلعب داخل الأحداث شخصية سيدة أعمال تمتلك مصنع تديره بنفسها ، كما ان لديها خلافات مع عائلتها .

وتابعت “ صابرين ” : العمل يضم عدد كبير من الفنانين مثل وفاء عامر ، انوشكا ، محمد رياض ، نضال الشافعى ، ومن إخراج حسني صالح وتأليف محمد رجاء ، ولعل هذه المرة الاولى التى العب فيها مثل تلك الشخصية ، فهى امرأة قوية وصاحبة كلمة نافذة .



ومن ناحية أخرى تنتظر الفنانة صابرين حاليًا طرح فيلمها الجديد " عروستي"، وذلك بعد الانتهاء من عمليات المونتاج الخاصة به لكي يعرض بعدها في السينمات.

فيلم "عروستي" بطولة أحمد حاتم جميلة عوض، صابرين، محمود البزاوي، زينب غريب، مروان يونس، وهو من تأليف مصطفى البربري، وإخراج محمد بكير وتدور قصه الفيلم في إطار رومانسي.

كله بالحب :



وكان أخر اعمال الفنانة صابرين مسلسل «كله بالحب» من بطولة زينة وأحمد السعدني وصابرين وهالة فاخر ومصطفى درويش ومحسن منصور وريم البارودي وسامر المصري، ومن تأليف ورشة أحمد الشخيبي، وإخراج عصام عبد الحميد.

العمل دارت احداثه في إطار اجتماعي ، حول سيدة تتعرض الي النصب علي يد طبيب بيطرى يحاول الاستيلاء علي ميراثها بعد إقناعها بالزواج منه ، وقد تعرض العمل الي العديد من المشاكل بعد انسحاب بطله احمد السعدني من العمل بسبب خلافات.

السيرة الذاتية



الفنانة صابرين ولدت لأسرة مهتمة بالفن مشهورة بألعاب السيرك، بدأت التمثيل وألعاب الأكروبات والرقص الشرقي في طفولتها، ثم حصلت على ليسانس الآداب قسم الفلسفة.

بدأت التمثيل وهي في سن الرابعة من عمرها وذلك من خلال أدوار صغيرة. كان لها تجارب عديدة مع الغناء وذلك في سن الثانية عشر، ولكن تفرغت للتمثيل فعملت فى التلفزيون في العديد من المسلسلات منها (هاله والدراويش، رحلة أبو العلا البشري، ليلة القبض على فاطمة، الدنيا وردة بيضاء، وضمير أبلة حكمت، أم كلثوم، وليالي الحلمية)، من مسرحياتها (حمري جمري، أولاد الشوارع). منحت دور البطولة في مسلسل أم كلثوم في عام 1999 والذي أدت فيه شخصية كوكب الشرق أم كلثوم، وقد حقق نجاحا كبيرا في وقت عرضه، وبعد تقديم هذا العمل قررت اعتزال الفن، وارتدت الحجاب وقدمت بعض البرامج الدينية. في عام 2006 قررت العودة لعالم الفن، وذلك بمشاركتها في مسلسل (كشكول لكل مواطن).

