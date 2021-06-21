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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

6 حالات وفاة

الإمارات: 1964 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا

صدى البلد

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات عن إجراء 231497 فحصا جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع.

 

وبحسب وسائل إعلام إماراتية فان ذلك يأتي تماشيا مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بـ فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" والمخالطين لهم وعزلهم‌‎.


وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 1964 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 613993 حالة.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة 6 حالات مصابة، وذلك من تداعيات الإصابة بـ فيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1763 حالة.

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‌‎وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

‌‎وكشفت الوزارة عن شفاء 1923 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 592984 حالة.  

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