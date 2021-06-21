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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

معلومات وصور نادرة .. روچينا بسالي : كتاب حكاية سناء جميل ليس له علاقة بالفيلم

المخرجة روجينا بسالى
المخرجة روجينا بسالى

أكدت المخرجة روچينا بسالي أنه من المقرر أن يتم طرح كتابها "حكاية سناء"، والذى يستعرض قصة حياة الفنانة الراحلة سناء جميل، وأبرز المحطات في حياتها الفنية، وعدد من المواقف الإنسانية والعملية التي جمعتها بأهل الفن، بالإضافة إلى أسرار جديدة عن حياتها الشخصية، وذلك خلال الأيام القادمة بجميع المكتبات وفي معرض القاهرة الدولي الكتاب، والكتاب تتعاون مع  دار "بيت الياسمين" لصاحبها الكاتب الكبير إبراهيم عبد المجيد.


وأضافت المخرجة روچينا بسالي أن الكتاب ليس له علاقة بالفيلم الذى سبق وأن قدمته عن الفنانة الراحلة، مؤكدة أن الكتاب أتاح لها فرصة لتقديم مادة جديدة وثرية عن الفنانة سناء جميل، حيث أنها استغرقت شهورا من البحث وجمع المادة التي قدمتها في هذا الكتاب الذى يضم عددا من الصور النادرة للفنانة سناء جميل، واسرار عن حياتها المهنية والشخصية يتم تقديمها للمرة الأولي، خاصة وأن هناك أغلب المعلومات التي يضمها الكتاب لن يتاح لها معرفتها أثناء التحضير للفيلم، وكانت دار بيت الياسمين صاحبة فكرة استكمال توثيق رحلة الفنانة الراحلة سناء جميل بعد عمل الفيلم في العام ٢٠١٦.


يذكر أن فيلم "حكاية سناء"، حصد العديد من الجوائز من مختلف المهرجانات الدولية، وتدور أحداثه حول مشوار الفنان سناء جميل الفني، وقد تم التسجيل مع عدد كبير من الفنانين والشخصيات الذين رافقوا الفنانة خلال تلك المسيرة الفنية الطويلة.

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ومن أبرز ضيوف في العمل مني زكي وسميحة ايوب وجميل راتب و فاروق الفيشاوي وبوسي ومفيد فوزي وطارق الشناوي وشريف عرفة والراحل لويس جريس زوج الفنانة الراحلة.

 

العمل تم إنتاجه عام ٢٠١٦ ، هو سيناريو وإخراج وإنتاج روچينا بسالي التي قدمت عددًا من الأعمال الفنية أبرزها نجم كبير، والذي قام ببطولته الفنان القدير محمود قابيل.

 

فيلم حكاية سناء موسيقى تصويرية: هيثم الخميسي ومدير التصوير: بسام إبراهيم ، إنتاج: روجينا بسالي - ديفا برودكشنزو ، وبدعم من : المركز القومي للسينما .


وكان آخر أعمال المخرجة روچينا بسالي هو فيلم كان لك معايا ، والذى شارك في بطولته عدد من الفنانين ، وقد حصد جائزتين من مهرجان فاتن حمامة الدولي في دورته الأخيرة ، والذى عقد في لندن ، حيث حصل الفيلم علي جائزة لجنة التحكيم وجائزة أفضل ممثلة

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