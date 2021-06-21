ليبيا.. اللجنة العسكرية 5+5 تعلن تأجيل فتح الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة

أعلنت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 التي تضم ضباطا رفيعي المستوى من الجيش الليبي وحكومة الوفاق، تأجيل فتح الطريق الساحلي بين مدينتي مصراتة وسرت فى ليبيا، إلى حين إصلاح الأضرار الموجودة به، وتوزيع البوابات.

واجتمع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في سرت اليوم الإثنين، برفقة وفد من بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا برئاسة العميد متقاعد سليم رعد، بحسب "بوابة الوسط" الليبية.

وتوجه أعضاء اللجنة إلى بوابة الخمسين كيلو متر، غرب سرت للاطلاع على الإجراءات والترتيبات المتخذة بشأن فتح الطريق الساحلي بين شرق البلاد وغربها والمغلق منذ يناير 2020.

ويأتي القرار بعد يوم من إعلان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة فتح الطريق الساحلي.

من جانبها، نقلت فضائية "العربية" عن عضو اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، اللواء خيري التميمي، قوله إن فتح الطريق الساحلي بين مدينتي مصراتة وسرت، "مازال يحتاج الكثير من الوقت"، كما يحتاج وضع كل الترتيبات الأمنية اللازمة أولاً قبل إعادة فتحه.

وتأتي تلك التطورات، قبل يومين من انعقاد اجتماعات برلين 2، المقررة يوم الأربعاء، بمشاركة جميع الدول المعنية بالملف الليبي.