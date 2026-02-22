هنا جودة تهزم دينا مشرف وتتأهل لدور الـ32 ببطولة سنغافورة لتنس الطاولة

نجحت هنا جودة لاعبة منتخب مصر لتنس الطاولة في الفوز على نظيرتها دينا مشرف في مباراة دور الـ64 ببطولة سنغافورة سماش والمقامة خلال الفترة ما بين 19 وحتى 1 مارس المقبل.

وتمكنت هنا من الفوز بنتيجة 3-1 في أولى مبارياتها بالدور الرئيسي للبطولة بواقع 11-9، 11-7، 9-11 و14-12.

وبذلك تتأهل هنا لدور الـ32 الرئيسي وتواجه ميوا هاريموتو لاعبة اليابان المصنفة رقم 6 عالميًا.

يذكر أن هنا جودة قد نجحت مؤخرًا في التتويج ببطولة كأس أفريقيا والتي أقيمت في ليبيا للمرة الرابعة في تاريخها وفازت وقتها على دينا مشرف في المباراة النهائية بنتيجة 4-0.

وتشهد بطولة سنغافورة سماش مشاركة العديد من اللاعبين المصريين حيث يشارك في الرجال كل من عمر عصر ويوسف عبدالعزيز ومحمد البيلي فيما يشارك على صعيد السيدات كل من هنا جودة ودينا مشرف ومريم الهضيبي ويسرا حلمي.