إدوارد: سمير غانم مدرسة كوميدية.. والسوشيال ميديا أصبحت مقززة

في حواره مع صدى البلد

استطاع إدوارد أن يخطف الأنظار منذ ظهوره ، دائما ما تشكل إيفيهاته علامة في أذهان الجمهور ، له العديد من الأفلام السينمائية والتي تمكن أن يحفر لنفسه تاريخ في السينما بها .

شارك إدوارد العديد من النجوم في أعمالهم ، حيث كان في أوقات كثيرة يخطف الأضواء من بطل العمل ، خلع رداء الكوميديا في السنوات الأخيرة وقرر التوجه إلى نوعية أخرى من الأعمال والتي لقى فيها إشادة أيضا بموهبته ، أنه النجم إدوارد الذي حاوره صدى البلد في البداية تحدث عن نجاح مسلسل "لؤلؤ".

وقال إدوارد :" شخصية مجدي كانت قريبه مني .. لأنني كان عندي فرقة غنائية وكنت انا الذى أدير أعمال الفرقة و المسلسل كان عمل جماعي باسم " لؤلؤ" خارج الموسم الرمضاني .. ولكنه حقق نجاح مسلسلات رمضان ".

أضاف:" مسلسل لؤلؤ من أهم أعمالي هذا العام .. مكنتش متوقع نجاح الشخصية كدة .. وان الجمهور يطالب بجزء ثاني من المسلسل ، فردود الأفعال في الوطن العربي ومصر كانت إيجابية للغاية ".

تابع :" مي عمر نجمة كبيرة .. ومحمد عبد السلام مخرج شاطر.. ومحمد سامي كاتب السيناريو بشكل ممتاز".

وعن نهاية المسلسل قال :" الناس زعلت علي مجدي انه اتحبس .. الحب ورمز التضحية مستخسرش حياته فيها .. الحب دة مش موجود دلوقتي ".

وتطرق إدوارد للحديث عن السينما حيث قال :" قدمت في السينما تاريخ كبير ، ولكن حدث تغير في بعض التفاصيل الخاصة بها حيث انتشرت بشدة فيها ظاهرة ضيوف الشرف ".

أضاف إدوارد :"أصبحت ظاهرة ضيوف الشرف تتواجد بطريقة زائدة عن اللازم ، من الجيد أن يكون الفيلم ثرى ويحتوى على نجوم كثيرين ولكن الجانب السئ منها أن أجد نفسي أتواجد كضيف شرف في كل الأفلام".

تابع:" قدمت ضيف الشرف مرة واحدة في فيلم " بوشكاش" وكان أحدى أهم المشاهد في الفيلم ، والتي تعلق بها الجمهور، وأنا مش هستهلك نفسي ".

كما كشف إدوارد عن سبب ابتعاده عن الكوميديا خلال الفترة الماضية.

وقال إدوارد: "ابتعدت علشان الكوميديا اللي موجودة مش بتاعت ادوارد .. مش زى أعمالي السابقة".

أضاف : "الابتعاد عن الكوميديا أفادني.. وأظهر قدرات تمثيلية مختلفة لا يعرفها الجمهور عني ، ولكن عملى القادم .. سيكون الجزء الأكبر به كوميدي .. وسأعود به إلى الكوميديا".

وتحدث إدوارد عن الفنان الراحل سمير غانم وقال: "سمير غانم بالنسبالي قدوة في الضحك.. هو فنان كبير ومكنش بيحتاج مجهود علشان يضحك الجمهور ".

أما عن مشاكل الفنانين والتي أصبحت يتم عرضها على السوشيال ميديا قال :" مينفعش نقعد نقطع في بعض علي السوشيال ميديا .. ونطرح عليها خلافاتنا ".

أضاف:" انا ضد ان السوشيال ميديا تنتقد عمل دون مشاهدته.. .. أطالب الجمهور أن يشاهد العمل أولا ثم الحكم عليه لان هناك أشخاصا قدموا مجهودا كبيرا في هذا العمل ".

تابع :" إحنا في زمن غريب من السوشيال ميديا .. على طول نقد وكل واحد بيتدخل في حياة الآخر .. إحنا مش ربنا علشان نحكم علي الناس ".

استطرد حديثه قائلا :" نجاح الشارع غير السوشيال ميديا .. هذا يبين أن السوشيال ميديا عالم افتراضي وفي ناس بتشتري السوشيال ميديا .. وهذا ما سأناقشه في عملي القادم ".

اختتم :" كل المسلسلات كانت تريند مش عارف ازاي .. كله بيشتري التريند دلوقتي وبقي مدفوع ولابد ان يكون لدينا وعي للتفرقة بين العمل الجيد والسيئ".

اخر أعمال إدوارد

يذكر أن اخر أعمال إدوارد كان مسلسل "كوفيد - 25" بطولة كل من “يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وآيتن عامر، وإدوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد”، وغيرهم من النجوم، وهو من تأليف إنجي علاء، وإخراج أحمد نادر جلال.

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