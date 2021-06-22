أيتن عامر: عرفت من المتسبب في حملة الهجوم عليا.. وأنا أقل الناس اللي بتتشتم

في حوارها لصدى البلد

تحرص الفنانة أيتن عامر دائما البحث عن الأدوار الجديدة والصعبة التى تترك من خلالها علامة مميزة تضاف إلى رصيدها الفني، دون النظر إلى البطولة المطلقة في العمل بقدر ما يحققه من تأثير مع المشاهد، وانطلاقا من هذه القاعدة لم تتردد فى المشاركة فى موسم رمضان الماضي بمسلسلين حققت خلالهم تفاعلا ونجاحا مع الجمهور، ولعل دورها في مسلسل " كوفيد 25 " يعد هو الأهم حيث يمتلك بطل العمل النجم يوسف الشريف قاعدة جماهيرية كبيرة ، والمسلسل كان حديث الجمهور في شهر رمضان .

حوار موقع صدى البلد

موقع صدى البلد التقى ب إيتن عامر وأجرينا معها الحوار التالي .

في البداية حدثيني عن رأيك في البطولة المطلقة سواء في الدراما او السينما .

قالت أيتن عامر :" البطولة المطلقة رزق ، في ناس كتير بتعمل بطولات مطلقة .. مش مهم بالنسبالي أني أعمل بطوله مطلقه على قد ما نسيب بصمه ".

تابعت :" حتي لو كنت عملت فيلم مانجحش تجاريا ولكن عندما عرض على التلفزيون ؛ الناس سألت الفيلم ده ماتشفش ازاي ".

استكملت :" فيلم "ياتهدي ياتعدي" كان موعد عرضه من يوم 1 يناير إلى 13يناير كان ذلك فترة الحملة الإعلانية للفيلم.. ولكن تفاجأت أنه تم تأجيله إلى 24 فبراير لسبب لم أعلمه".

وأكدت " مع احترامي لكل الابطال اللي كانوا معايا في مسلسل" الزوجة الثانية" ولكن البطل الفعلي للمسلسل هي شخصية فاطمة .. وهذا ما أريد الوصول إليه".

أما عن عن رأيها في السوشيال ميديا والتريندات .

قالت :" الجمهور أصبح على دراية كاملة بالتريند ؛ ويمكنه أن يفرق إذا كان مدفوعا أم لأ ؛ حقيقي أم مزيف".

تابعت:" الجمهور أصبح يفرق بين التريند المزيف والحقيقي والموضوع بقي سهل بالنسبالهم ولو عملوا بحث هايعرفوا انه مزيف".

وقالت أيتن عامر:' انا نشطة علي السوشيال ميديا من زمان؛ ولكن اكثر حاجه بحسها انها حقيقه هي رأي الناس فى الشارع لاني مش بصدق رأى السوشيال ميديا بشكلها المعروف ".

اختتمت " انا من اقل الناس اللي بتتشتم او الجمهور ينتقدها على شئ انا فعلا محظوظه بالفانز بتوعي ..انا مش هاسميهم فانز انا هسميهم جمهوري".

أما عن كواليس مشاركتها في مسلسل " كوفيد 25" مع النجم يوسف الشريف والذي عرض في رمضان الماضي.

قالت أيتن:" الإنتاج في المسلسل كلموني وبعتولي خمس حلقات .. ورحبت سريعا بالانضمام المسلسل ".

أضافت :" الشغل مع يوسف الشريف يعني لي الكثير .. فأنا من جمهوره وأحب نوعيات المسلسلات التي يقدمها ".

تابعت:" كنت سعيدة للغاية لان مؤلفة العمل إنجي علاء كانت كاتبة حلقات شدتني جدا .. وكان عندي فضول أعرف أيه هيحصل في الحلقات المقبلة ".

واستطردت حديثها " حسيت أن المسلسل فيه من الحاجات اللي بيقدمها الغرب .. وأنا بحب النوعيات التي يقدموها .. فكنت متحمسة بشدة للتجربة".

وأكدت :" كان صعب جدا تصوير المسلسل .. كل حلقة من الأبطال بيموت .. كان بيسبب ضغط نفسي رهيب .. كنا بنبقي متضايقين لما حد بيخلص دوره".

أما عن عن رأيها في المسلسلات التي تتكون من 15 حلقة فقط .

قالت أيتن عامر :" لم أشعر بالضيق من تواجد مسلسلات تتكون من 15 حلقة بالعكس أسعدني وجود نوع جديد من الدراما دخل على الجمهور".

أضافت :" ولكن كان لابد أن يتم الترويج اهذا النوع من المسلسلات بطريقة أكبر ، ، علشان في ناس مفهمتش فكرة ال15 حلقة وكانوا فاكرين ان هناك مسلسلات سيتم استكمالها بعد عيد الفطر ".

وعن كواليس مسلسل كوفيد 25 قالت :" الكواليس كانت رائعة ، كنا اكتر من عائلة واخوات وكانت الكواليس دمها خفيف وزعلنا ان المسلسل خلص .. ونحرص دائما أن نتحدث مع بعض ونرتب حاليا أن نتقابل ولكن بعد موجه الكورونا ".

أما عن سبب تعرضها للهجوم في شهر رمضان الماضي خاصه بعد مشكلتها مع أحدى الفنانات .

قالت أيتن عامر": "ده أول موسم رمضاني اتعرض فيه لهجوم من الصحافة.. اتفاجأت أول يوم رمضان بهجوم غريب ومكنتش فاهمة في ايه .. ولكن بعد الأفطار عرفت مين السبب ذلك ".

وأضافت: "عمرى ماحصلي مشكلة مع اي صحيفة واستغربت هذا الهجوم، خصوصا عندما تقدم ما عليك وتكون غير مخطئ مع مشاهدة الجميع للكواليس، ثم فوجئت بهجوم غير مبرر لذلك كان هناك سببا خفيا ولكن علمت به كما أن الجهمور عرف أيضا من قام بذلك.. ففضلت أن ألتزم الصمت لأن الجمهور رد مكاني".

اختتمت: "لم أعتد على المشاكل وما أحزنني أن الصحافة روجت كلاما غير صحيح؛ فأنا غير معروف عني المشاكل إطلاقا ؛ فطوال مشوارى الفني لم افتعل أزمة واحدة".

آخر أعمال أيتن عامر:

يذكر ان اخر اعمال إيتن عامر كان مسلسل "كوفيد - 25" بطولة كل من “يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وآيتن عامر، وإدوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد”، وغيرهم من النجوم، وهو من تأليف إنجي علاء، وإخراج أحمد نادر جلال.

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