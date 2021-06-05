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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أيتن عامر : البطولة المطلقة رزق وأضع بصمتي على أعمالي

ايتن عامر
ايتن عامر

كشفت النجمة أيتن عامر خلال ندوتها بموقع صدى البلد، عن رأيها في البطولة المطلقة سواء في الدراما او السينما .

قالت :" البطولة المطلقة رزق ، في ناس كتير بتعمل بطولات مطلقه ..  مش مهم بالنسبالي  أني أعمل بطوله مطلقه على قد ما نسيب بصمه ".


تابعت :" حتي لو كنت عملت فيلم مانجحش تجاريا ولكن عندما عرض على التلفزيون ؛ الناس سألت  الفيلم ده ماتشفش ازاي ".

 

استكملت :"  فيلم "ياتهدي ياتعدي" كان موعد عرضه من يوم 1 يناير إلى 13يناير كان ذلك فترة الحملة الاعلانيه للفيلم.. ولكن  تفاجأت أنه تم تأجيله إلى  24 فبراير لسبب لم أعلمه".

 

اختتمت "  مع احترامي لكل الابطال اللي كانوا معايا في مسلسل" الزوجه الثانية" ولكن البطل الفعلي للمسلسل هي شخصيه فاطمه .. وهذا ما أريد الوصول إليه".

 

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أيتن عامر تكشف صعوبات واجهتها أثناء تصوير "كوفيد 25" ..فيديو

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آيتن عامر تخطف قلوب متابعيها بإطلالة كاجوال .. شاهد

وحلت  عامر ضيفة على موقع صدى البلد في ندوة خاصة لتكريمها عن آخر أعمالها الفنية وهو مسلسل " كوفيد 25 " الذي عرض في رمضان الماضي .

 

وتحدثت أيتن خلال الندوة عن نجاح دورها في المسلسل وكواليس العمل مع النجم يوسف الشريف وباقي طاقم العمل.

يوسف الشريف ايتن عامر موقع صدى البلد مسلسل كوفيد 25 الزوجة الثانية صدى البل

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