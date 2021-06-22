عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كان من ابطال اكتوبر ... محمد لطفي يحتفل بعيد الأب

صدى البلد

احتفل الفنان  محمد لطفي، بـ عيد الأب، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، والذي يحتفل به العالم يوم 21 يونيو من كل عام.
 

ونشر محمد لطفي عبر حسابه، صورة لوالده، وعلق عليها “‬‏‪الله يرحمك يا بابا، كان من أبطال أكتوبر 73 اللي حصلو على نجمة سيناء”.

يذكر أن  الفنان محمد لطفي قال إنه سيخوض تجربة البطولة المطلقة في عمل سينمائي جديد قريبا، رافضا الكشف عن اسمه؛ لحين الاستقرار على جميع التفاصيل الخاصة بالعمل، مشيرا إلى أنه يفاضل كذلك بين عدد من الأعمال الدرامية، وسيحسم أمر مشاركته في الدراما التليفزيونية بعد الانتهاء من قراءة السيناريوهات الخاصة بها.

 

وعبر محمد لطفى عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققه مسلسل "بين السما والأرض"، والذى خاض به ماراثون الدراما الرمضانية لهذا العام، لافتا إلى أن التحضير الجيد للعمل ساهم في نجاحه، واصفا المخرج محمد العدل بأنه مخرج كبير باعتباره أحد المنتمين لمدرسة الواقعية التي تضم كبار المخرجين، ومن أبرزهم عاطف الطيب.

محمد لطفي مسلسل بين السما والارض الأعمال الدرامية الفنان محمد لطفى عيد الأب

ترشيحاتنا

كشف لغز العثور على جثة طالب بالإعدادية في نبروة

حقيقة استقالة نائبة محافظ البحر الأحمر.. مصدر يكشف التفاصيل

الأمم المتحدة: 8500 طفل استغلوا كجنود حول العالم

الشوط الأول.. الأرجنتين تتقدم أمام باراجواي في كوبا أمريكا

فيديوجراف.. هيدي كرم تتعرض لهجوم عنيف وترد على منتقديها

خطر جديد يداهم المتعافين من كورونا.. وهذه أعراضه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

للأسف.. عمرو وهبة يعلن تطورا في حالة دلال عبد العزيز

تصريحات جديدة من الرئيس السيسي عن إثيوبيا وغزة وليبيا

خالد عبد العزيز يحسم موقفه من الترشح لرئاسة الزمالك

أول رد من جامعة القاهرة بشأن موقف حنين حسام بعد الحكم بحبسها 10 سنوات

الزوجة الخائنة.. ضبطها زوجها في أحضان عشيقها ..والنيابة أخلت سبيلها

فرجاني ساسي يمنع انتقال رمضان صبحى إلى الزمالك.. تفاصيل

بشرى للمخالفين..تيسيرات جديدة للتصالح في مخالفات البناء بالقرى..تفاصيل

أعراضها مختلفة.. طبيب مصري في روسيا يحذر من خطورة سلالة دلتا المتحورة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اصطدام قطار بأتوبيس في حلوان.. صور

وزير الدفاع يؤكد جاهزية القوات المسلحة لتنفيذ أي مهام لحماية الأمن القومي المصري

طريقة عمل الزيتون الأخضر المخلل .. خطوة بخطوة

في اليوم العالمي للأب 2021.. نصائح صحية للآباء للحفاظ على صحتهم

فيديو

تصريحات جديدة من الرئيس السيسي عن إثيوبيا وغزة وليبيا

فيديوجراف.. أهم تصريحات الأمين العام لجامعة الدول العربية

مصر تبني مستقبلها.. مميزات مونوريل العاصمة الإدارية و6 أكتوبر

فيديوجراف.. تحذير من عادة خاطئة.. لا تترك باب غرف الأطفال مفتوحا

المزيد

ساحة رأي

مصطفى الشيمى يكتب : رائحتك ... !

أحمد فهيم يكتب: الحنين إلى الأب فهيم

دعاء علي تكتب: مدارس السوشيال ميديا للجميع

جمال قرين يكتب: 7سنوات من العرق والجهد والدم

غادة جابر تكتب: دبلوماسية مصرية قوية في 7 سنوات رغم التحديات

هبة مصطفي تكتب: المصفاه الإلكترونية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نقطة اللاعودة

إيمان الدربي

حق الصغير

ريهام مازن

مدينة الجلالة الساحرة !

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: السبعة وعودة الصراع الأيديولوجى

المستشار أسـامة الصعيدي

لائحة إسترشادية لواضع اللائحة الإسترشادية

هويدا دويدار

ماذا سيكتب التاريخ؟

د.مجدي بدران

من أسرار العرق

د.سالم الكتبي

«بايدن» وحشد «الأطلسي» ضد الصين

اﻟﻤﺰﻳﺪ