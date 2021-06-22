كان من ابطال اكتوبر ... محمد لطفي يحتفل بعيد الأب

احتفل الفنان محمد لطفي، بـ عيد الأب، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، والذي يحتفل به العالم يوم 21 يونيو من كل عام.



ونشر محمد لطفي عبر حسابه، صورة لوالده، وعلق عليها “‬‏‪الله يرحمك يا بابا، كان من أبطال أكتوبر 73 اللي حصلو على نجمة سيناء”.

يذكر أن الفنان محمد لطفي قال إنه سيخوض تجربة البطولة المطلقة في عمل سينمائي جديد قريبا، رافضا الكشف عن اسمه؛ لحين الاستقرار على جميع التفاصيل الخاصة بالعمل، مشيرا إلى أنه يفاضل كذلك بين عدد من الأعمال الدرامية، وسيحسم أمر مشاركته في الدراما التليفزيونية بعد الانتهاء من قراءة السيناريوهات الخاصة بها.

وعبر محمد لطفى عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققه مسلسل "بين السما والأرض"، والذى خاض به ماراثون الدراما الرمضانية لهذا العام، لافتا إلى أن التحضير الجيد للعمل ساهم في نجاحه، واصفا المخرج محمد العدل بأنه مخرج كبير باعتباره أحد المنتمين لمدرسة الواقعية التي تضم كبار المخرجين، ومن أبرزهم عاطف الطيب.