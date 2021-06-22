أوس أوس يحيي الذكرى السنوية لوفاة نجله علي

أحيا الفنان محمد أسامة الشهير ب أوس أوس، الذكرى السنوية الأولى لوفاة نجله الصغير "علي ".

‬‏ وكتب أوس أوس عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام قائلا "‪واحشتينى ياعلى..انت اكيد فى مكان احلى ياحبيب بابا.. ومش هتأخر عليك باذن الله..الذكرى السنوية لابنى على نسألكم الفاتحة والدعاء



وكان الفنان اوس اوس اعلن عن رحيل ابنه مؤكدا على أن حالة الوفاة كانت طبيعية وذلك بعد أن خرجت عديد من الأقاويل حول طبيعة الوفاة مرددين أنه سقط أرضا وتارة أخرى سقط من البلكونة.



يذكر أن آخر أعمال الفنان اوس اوس مسرحية "صباحية مباركة" ، بطولة علي ربيع، وأوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبو ليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللي محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وجابر فراج، وهاني فاروق، وضحى نصر الدين، وغيرهم،



المسرحية تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، تدريب غنائي دكتورة إيمان حسني، وإنتاج شركة "ورك شوب" للإنتاج الفني، وإخراج أشرف عبد الباقي.



يذكر أن الفنانة روجينا وجّهت الشكر للفنان محمد اسامة الشهير بـ أوس أوس ، بعد ظهوره كيف شرف بالحلقة الأولى لمسلسل بنت السلطان



ونشرت روجينا صورة أوس أوس من المسلسل وعلقت قائلة: "أخويا وصديقى واجدع الناس نورتنا فى مسلسل #بنت_السلطان "..





يذكر أن مسلسل «بنت السلطان» يشارك فيه نخبة من النجوم، وهم روجينا، باسم سمرة، أحمد مجدى، حسن أبوالروس، ندى موسى، محمود حافظ، محمد مهران، بيومى فؤاد، سوسن بدر وآخرين وهو من إنتاج شركة MGR للمنتج ممدوح شاهين ومن سيناريو وحوار أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق.

وتدور أحداث مسلسل «بنت السلطان» في إطار شعبي، يتخلله العديد من الأحداث المشوقة للجمهور الذى تتعدد أماكن تصويره فى أكثر من محافظة، من بينها محافظات القاهرة، بني سويف، قنا، الإسكندرية وغيرها.