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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن.. دلال عبد العزيز وسمير غانم.. اقترب الأربعين ولا تعلم خبر وفاته.. واليوم العرض الخاص لفيلم "مش أنا" لتامر حسني

سمير غانم ودلال
سمير غانم ودلال

نشر قسم الفن عددا من الأخبار المحلية والعالمية على مدار الساعات الماضية كان أبرزها حوار إيتن عامر لصدى البلد و لعرض الخاص لفيلم "مش أنا" لتامر حسني

 

 

أيتن عامر: عرفت من المتسبب في حملة الهجوم عليا.. وأنا أقل الناس اللي بتتشتم

 

تحرص الفنانة أيتن عامر دائما البحث عن الأدوار الجديدة والصعبة التى تترك من خلالها علامة مميزة تضاف إلى رصيدها الفني، دون النظر إلى البطولة المطلقة في العمل بقدر ما يحققه من تأثير مع المشاهد

 

اليوم.. العرض الخاص لفيلم "مش أنا" لتامر حسني

 

يقيم الفنان تامر حسني، اليوم  الثلاثاء، عرضاً خاصا لفيلم " مش أنا" بأحد السينمات الكبرى بمدينة السادس من أكتوبر، وسط حضور عدد من الفنانين والاعلاميين ومراسلي القنوات الفضائية بجانب أبطال الفيلم.

 

 

دلال عبد العزيز وسمير غانم.. اقترب الأربعين ولا تعلم خبر وفاته

 

مَرَّت 32 يوما على رحيل الفنان  سمير غانم  واقترب الأربعين، ولا زالت زوجته الفنانة دلال عبد العزيز لا تعلم بخبر وفاته، فعلى الرغم أن الراحل كان معتادا أن يخبرها بكل شيء؛ ولكن هذه المرة تبدو مستحيلة.

 

في عيد ميلاد سميرة صدقي.. فنان شهير تحرش بها وطبيعة علاقتها بالقذافي

 

يحتفل الوسط الفني، اليوم، بعيد ميلاد الفنانة سميرة صدقي، التي تنتمي لعائلة فنية، فوالدها الفنان عبد المقصود صدقي، ووالدتها فنانة مسرحية.

 

 

أحمد السقا يكشف عن وعده لأحمد رمزى قبل وفاته

منذ ظهوره والكل يشبهه بالممثل الكبير أحمد رمزي، وينتظرون أن يؤدي شخصيته في أي فيلم أو مسلسل حيث كانت تجمعهم صداقة قوية الا أن توفى 

 

ايتن عامر لتامر حسني تامر حسني مش انا سمير غانم الفنانة دلال عبد العزيز

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