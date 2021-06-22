نشرة الفن.. دلال عبد العزيز وسمير غانم.. اقترب الأربعين ولا تعلم خبر وفاته.. واليوم العرض الخاص لفيلم "مش أنا" لتامر حسني

نشر قسم الفن عددا من الأخبار المحلية والعالمية على مدار الساعات الماضية كان أبرزها حوار إيتن عامر لصدى البلد و لعرض الخاص لفيلم "مش أنا" لتامر حسني

تحرص الفنانة أيتن عامر دائما البحث عن الأدوار الجديدة والصعبة التى تترك من خلالها علامة مميزة تضاف إلى رصيدها الفني، دون النظر إلى البطولة المطلقة في العمل بقدر ما يحققه من تأثير مع المشاهد

يقيم الفنان تامر حسني، اليوم الثلاثاء، عرضاً خاصا لفيلم " مش أنا" بأحد السينمات الكبرى بمدينة السادس من أكتوبر، وسط حضور عدد من الفنانين والاعلاميين ومراسلي القنوات الفضائية بجانب أبطال الفيلم.

مَرَّت 32 يوما على رحيل الفنان سمير غانم واقترب الأربعين، ولا زالت زوجته الفنانة دلال عبد العزيز لا تعلم بخبر وفاته، فعلى الرغم أن الراحل كان معتادا أن يخبرها بكل شيء؛ ولكن هذه المرة تبدو مستحيلة.

يحتفل الوسط الفني، اليوم، بعيد ميلاد الفنانة سميرة صدقي، التي تنتمي لعائلة فنية، فوالدها الفنان عبد المقصود صدقي، ووالدتها فنانة مسرحية.

منذ ظهوره والكل يشبهه بالممثل الكبير أحمد رمزي، وينتظرون أن يؤدي شخصيته في أي فيلم أو مسلسل حيث كانت تجمعهم صداقة قوية الا أن توفى